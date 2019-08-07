وزير الدفاع بتونس يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

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صرح عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع بالدولة التونسية، عن ترشحه إلى انتخابات الرئاسية التونسية القادمة، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها وكالة “سكاي نيوز عربية”.

وقد أعلن حمة الهمامي مرشح الجبهة الشعبية، عن تقديمه منذ قليل، الأوراق الخاصة بترشحه للانتخابات الرئاسية بتونس.

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وقد صرحت حزب “حركة نداء تونس” عن تأييده لترشيح عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة التي سوف تشهدها الدولة التونسية، والمقرر إجراؤها خلال يوم 15 من شهر سبتمبر لعام 2019، عقب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بعد تعرضة لوعكة صحيه أودت بحياته.

وأوضح البيان الصادر عن حركة نداء تونس، أن “حزب الزعيم المؤسس الباجي قائد السبسي، قرر مساندة ترشح السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي لما يحوزه من خصال الكفاءة، والتجربة، والنزاهة، والوفاء لنهج الزعيم الراحل القائد باجي السبسي”.

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