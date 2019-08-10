حظر التدخين بأماكن العمل بالسعودية

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن قرارا الخاص باعتماد الدليل الإرشادي الخاص بقرار حظر التدخين بأماكن العمل من أجل تطبيق أحكام مخالفات السلامة، والصحة المهنية الموضحة بجدول المخالفات، والعقوبات بحق المنشآت المخالفة لهذا القرار الوزاري.

وقد تلقي محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريراً بهذا من قبل “مكتب التمثيل العمالي التابع إلى الوزارة”، من السفارة المصرية بالرياض، حيث أشار التقرير الصادر من الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي إلي أن الدليل قد تناول شرح الهدف من إصداره هاذ القرار، واعتماده، والمرجعيات النظامية له والتعريفات، ونطاق حظر التدخين بأماكن العمل، والمواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في العمل على إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل، أو داخل أسوار المنشأة، بالإضافة إلى أهم إجراءات خاص حماية بسلامة وصحة العاملين من بمخاطر التدخين، ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام بهذا القرار.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تهدف من هذا القرار حماية سلامة، وصحة العاملين، إلى جانب الحفاظ على الممتلكات، والحفاظ على البيئة، والعمل على توفير بيئة عمل صحية، ونظيفة، والعمل على تعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

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