فيديو لاعصار في الصين يتسبب في وفاة 18 وإجلاء أكثر من مليون

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توفي 18 شخصا فيما اعتبر 14 آخرون في عداد المفقودين بشرق الصين اليوم السبت، نتيجة انهيار أرضي ناجم عن إعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة.

وهذا الانهيار تسبب في توقف حركة النقل على نطاق واسع وإجلاء أكثر من مليون شخص.

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وصاحب الأمطار الغزيرة رياح شديدة وصلت سرعتها في إقليم جيجيانج إلى 187 كيلومتراً، كما أدى الإعصار إلى تدمير حوالي 200 منزل وأكثر من 163 ألف فدان من الأراضي الزراعية حسبما ذكر التلفزيون الصيني.

وتحسبا لآثار الإعصار الذي أدى إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية المتجهة من وإلى شنغهاي وتايوان، قامت السلطات الصينية بإجلاء ما لا يقل عن مليون شخص في شرق البلاد، كما أغلقت عدة مزارات عامة في شنغهاي كمدينة ديزني للألعاب وتم تعليق رحلات حوالي 200 قطار في مدينة جينان بإقليم شاندونج حتى بعد غد.