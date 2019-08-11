الاحتلال يقتحم الأقصى في أول أيام عيد الأضحى

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2019، باحات المسجد الأقصى في القدس، وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى، في حادثة نادرة الحدوث في الأعياد.

وكان مراسل شبكة سكاي نيوز في القدس، أفاد بوقوع إصابات بين المصلين في المسجد الأقصى، وذلك إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات الأقصى، بهدف تفريق آلاف المصلين المعتصمين داخله، بينما اعتصم المصلون المسلمون في المسجد الأقصى، للحيلولة دون اقتحام المستوطنين للأقصى في أول أيام عيد الأضحى، الذي يتزامن مع يسمى ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

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وكانت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، ذكرت أن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم، في رحاب المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء داخله، تحسبا لدعوات المستوطنين باقتحامه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وصلى الفلسطينيون صلاة عيد الأضحى في وقت متأخر ساعة عن المعهود في المسجد، بناءً على دعوة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وذلك بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام العيد.