مصر بعيدة كل البعد عن مسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار الروسي النووي

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صرح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، إن جمهورية مصر العربية بعيدة كل البعد عن مسار الغبار الإشعاعي الذي نتج عن الانفجار النووي الذي وقع بمدينة سفرودفنسك بالدولة الروسية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال أن جمهورية مصر العربية خلال فصل الصيف، لا تتعرض لأي كتلة هوائية قادمة من الدولة الروسية، بعكس فصل الشتاء الذي تتأثر فيه الدولة المصرية بامتداد المرتفع السيبيري القادم من روسيا خلال بعض الأوقات.

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وأشار أن الدولة المصرية تتأثر خلال تلك الفترة بامتداد “منخفض الهند الموسمي”، الذي يجلب لنا كتلة هوائية قادمة من جنوب الدول الأوروبية مصحوباً برياح شمالية غربية تتحول إلى رياح جنوبية غربية، تعمل على رفع درجات الحرارة الطقس، لتبلغ ذروتها على محافظة القاهرة غداً على أن تعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية اعتباراً من يوم الجمعة القادم.

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