شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتفتح النار على المواطنين الفلسطينيين

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اقتحمت اليوم الخميس قوات الشرطة الإسرائيلية، الحرم القدسي، وقد قامت بمطاردة المصلين بداخله، حيث تم قتل فلسطينياً بزعم محاولة قيامه بتنفيذ عملية طعن ضد جندي في المدينة المحتلة.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد أصيب عدد من المواطنين، بجروح من بينهم حارس للمسجد الأقصى، بعدما تم إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين فلسطينيين.

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أعلن شهود عيان إن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد قاموا بفتح النيران على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بزعم طعن أحد الجنود الإسرائيليين، وأصابته بجروح، ومن بينهم حارس المسجد الأقصى “عمران الرجبي”، الذي أصيب في قدمه.

وقد أعلن مدير الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس “فراس الدبس”، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد قامت بإغلاق بوابات المسجد الأقصى المبارك، وقد منعت الدخول إليه.

هذا وقد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه قد تم نقل أحد المصابين لمستشفيات القدس، خلال وقت منعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية بطواقم الجمعية من الوصول إلى المصابين الآخرين.

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