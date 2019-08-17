مدبولى يصل إلى السودان للمشاركة بمراسم توقيع الوثيقة الدستورية

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وصل وفد الدولة المصرية، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، من أجل حضور فعاليات توقيع الاتفاق السياسي بالدولة السودانية.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، فى مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التى تم التوافق عليها بين الأشقاء بالدولة السودانية.

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‎ومن المتعين أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، بنقل تحيات وتهنئة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى الأشقاء بالسودان، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم الدولة المصرية للتطلعات السودانية، ومؤسسات الدولة السودانية بسعيها من أجل تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب لها الاستقرار والتنمية، ويعمل على تحقيق الرخاء.

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