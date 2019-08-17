إطلاق رشقة صاروخية تجاه الأراضي المحتلة وصافرات الإنذار تدوي بالمنطقة

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أعلن مركز الإعلام الفلسطيني، أنه تم إطلاق رشقة صاروخية من قِبل قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى دويّ صافرات الإنذار في غلاف غزة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك صاروخًا واحدًا أطلق من قطاع غزة مساء الجمعة، إلا أن القبة الحديدية نجحت في اعتراضه، وذلك عقب سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع القطاع.

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ونفى المتحدث وجود أي إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن، لكن سكان المنطقة أبلغوا عن وقوع انفجارات بعد الإنذار.

وتابع المتحدث، أن تقارير إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وسديروت، أسفرت عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وأعلن موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن سقوط صاروخين في مناطق مفتوحة من مدينة سديروت، وأكد أن القبة الحديدية نجحت في اعتراض صاروخ ثالث.

وكان قد سبق إطلاق الصواريخ من القطاع مساء اليوم دوي صافرات الإنذار بعدد من المناطق بغلاف غزة، من بينها مدينة سديروت ونير عام وشاعر هنيغف.

الجدير بالذكر أن 67 فلسطينيًا أصيبوا مساء الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في جمعة ” الشباب الفلسطيني” شرق قطاع غزة.