قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافاً متفرقة بقطاع غزة

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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ضربات جوية على أهداف متفرقة، وعلى الأراضي الزراعية القائمة في شمال قطاع غزة.

وتبعاً للتصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن الطائرة الحربية من نوع “اباتشي”، قد قامت بإطلاق صاروخ على موقع شمال بلدة بيت لاهيا، وقد قامت بتدميره بشكل كامل، مما أسفر عن اشتعال النيران، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

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كما قامت مدفعية الاحتلال بقذف عدد من القذائف على أراض زراعية في شمال غرب البلدة، بالإضافة إلى قصف موقع بقذيفتين دون وقوع أي إصابات بشرية.

يأتي تلك التصعيدات مع اندلاع مواجهات جديدة بين الفصائل الفلسطينية، وقوات الإحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

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