الدولة المصرية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لحقل الشيبة بالسعودية

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أدانت الدولة المصرية بأشد العبارات، خلال البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الهجوم الذي شنته ميليشيات حركة تمرد الحوثي باليمن على حقل الشيبة البترولي القائم في جنوب شرق المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيرة يوم السبت.

وأكد البيان الصادرة عن الخارجية المصرية على تجديد تضامُن الدولة المصرية حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على أمن، واستقرار المملكة العربية السعودية ضد محاولات النيل منها.

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كما حذر البيان الصادر عن الخارجية المصرية من استهداف المنشآت الحيوية بأراضي المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.

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