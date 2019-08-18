الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجاً على الانتهاكات بالقدس

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استدعت الأردن اليوم الأحد الموافق الـ 18 من شهر أغسطس لعام 2019، السفير الإسرائيلي احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت بالقدس.

وقد تم الإعلان عن هذا النبأ خلال خبر عاجل، قد قامت نشرته وكالة “فرانس برس” الفرنسية، والتي لم تذكر مزيدا من التفاصيل عن استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلي للإعلان عن احتاجها على الانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس.

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وقد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، عن استدعاء السفير الإسرائيلي بعمان، “أمير ويسبرود”، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى.

وأوضح السفير زيد اللوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، والأمين العام للوزارة، أنه قد تم إبلاغ السفير الاسرائيلي رسالة حازمة ليقوم بنقلها بشكل فوري إلى حكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس، وإيقاف كافة المحاولات الإسرائيلية المستهدفة بالعمل على تغيير الوضع التاريخي، والقانوني القائم بالحرم الشريف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، أنه تم إعلام السفير الإسرائيلي بعمان، بإدانة الأردن الشديدة للتصريحات التي أعلنها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم بالمسجد الأقصى، والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى، والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته التي تبلغ ما يقرب من 144 دونماً، هو مكان للعبادة وصلاة للمسلمين فقط.

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