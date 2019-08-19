لأول مرة.. الرئيس السوداني السابق داخل “قفص الاتهام”

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ظهر عمر البشير الرئيس السوداني السابق، اليوم الاثنين، لأول مرة داخل قفص الاتهام، أثناء فعاليات الجلسة الأولى لمحاكمته التي تم عقدها بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث تتعلق التهم الموجه إليه بالفساد، وإساءة استخدام المال العام.

وقد ارتدى عمر البشير خلال فعاليات الجلسة الأولى لمحاكمته الزي السوداني التقليدي، وقد ظهر ببعض الصور وهو مبتسم، وفي صور أخرى وهو يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وظهر خلال بعض الصور، وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه.

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وبعد الاستماع لأقواله، فقد قضت المحكمة بأن يتم تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى يوم السبت القادم، بتهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت ما يقرب من 30 عاماً.

وقد وصل عمر البشير الرئيس السوداني السابق لمقر المحكمة القائمة بالعاصمة السودانية الخرطوم، محاطاً بحراسة مشددة، وتم رصد لحظة وصول عمر البشير من سجن كوبر لمقر المحكمة بالخرطوم.

وأعلن وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية علاء الدين عبد الله، خلال شهر يونيو السابق 2019، إن عمر البشير متهم “بحيازة الأموال الأجنبية، واستلام هدايا بصورة غير رسمية”.

وقد وجهت إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير أيضا خلال شهر مايو السابق لعام 2019، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين، والضلوع في تلك الجريمة، ويريد المدعين كذلك استجواب الرئيس السوداني السابق بشأن مزاعم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وقد ذكرت الصحف السودانية أنه تم العثور على خزنة سرية ضخمة تخص عمر البشير وأشقاءه، وقد تم ضبطها بأحد مكاتب الرئيس السوداني السابق، خلال شهر أبريل السابق لعام 2019، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة بمنزل عمر البشير.

خلال حوار سابق، فقد أكد عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أنه تم العثور بمنزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار أمريكي.

وتأتي فعاليات الجلسة الأولى لمحاكمة عمر البشير بعد يوم من توقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني اتفاقاً مع قوى إعلان الحرية والتغيير على إدارة المرحلة الانتقالية التي سوف تستمر ما يقرب من 3 سنوات و3 أشهر.

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