9 أعضاء من المجلس السيادي يؤدون القسم أمام “البرهان” بالسودان

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يؤدي خلال الوقت الراهن تسعة من أعضاء المجلس السيادي في السودان، القسم أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، حسب التصريحات التي أعلنتها قناة “العربية” خلال نبأ عاجل صادر عنها.

أدى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان المنتهية صلاحيته الفريق عبدالفتاح البرهان، اليمين الدستورية من أجل تولي مهام منصبه الجديد كرئيس للمجلس السيادي المشكل حديثاً أمام رئيس الجهاز القضائي بالسودان.

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وكان عبدالفتاح البرهان قد ارتدى بزته العسكرية خلال مراسم أداء اليمين، التي عقدت بقصر الرئاسة بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، وأدى بعد ساعتين من ذلك 9 من الأعضاء الـ 10 الباقين اليمين اليوم الأربعاء أمام الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس جهاز القضاء بالسودان.

ومن المتعين أن يؤدي عبدالله حمدوك المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، اليمين مساء اليوم الأربعاء أيضاً.

وقد استكملت السودان أمس الثلاثاء تشكيل المجلس السيادي بالسودان، الذي يضم 11 عضواً، والذي سوف يقوم بإعمال إدارة الدولة السودانية خلال الفترة الانتقالية التي تستمر ما يقرب من 3 سنوات حتى إجراء الانتخابات الرئاسية بالسودان.

وقد رشح عبدالله حمدوك، والذي يعد رجل اقتصادي من أجل تولى مناصب بمؤسسات دولية، تحالف المعارضة الرئيسي بالسودان، وهو الذي تفاوض على مدار الأشهر السابقة مع المجلس العسكري الأنتقالي بالسودان من أجل التوصل لاتفاق أفضى إلى تأسيس المجلس السيادي بالسودان.

ويحل هذا المجلس الانتقالي محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي قضى بحكم السودان لفترة زمنية طويلة، ويعد المجلس السيادي هو أعلى سلطة بالسودان، لكنه فوض بسلطات تنفيذية واسعة لمجلس الوزراء السودان.

عضاء المجلس السيادي بالسودان

ويضم المجلس السيادي بالسودان 6 مدنيين، من بينهم امرأتان، و4 رجال عسكريين، هم:

حمد حمدان دقلو “حميدتي”. شمس الدين كباشي. ياسر العطا. إبراهيم جابر كريم.

وتضمنت القائمة الأعضاء مدنيين بالمجلس السيادي بالسودان وهم:

حسن شيخ إدريس عن نداء السودان.

عائشة موسى عن القوى المدنية.

صديق تاور عن قوى الإجماع الوطني.

محمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي.

محمد حسن التعايشي.

رجاء عبد المسيح.

وقد عقد المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، مؤتمر صحفي أمس، وقد أعلن فيه صدور مرسوم بتشكيل المجلس السيادي بالسودان، تحت رئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان.

ويختار الأعضاء العسكريون “رئيس المجلس الانتقالي”، لمدة تصل إلى 21 شهراً خلال تلك الفترة الانتقالية بالسودان، وقد وجاءت تلك التطورات السياسية بعد مرور أيام قليلة من توقيع الوثيقة الدستورية باحتفالية رسمية حضرها مسؤولون أفارقة، ومسؤولين أجانب، وبعد 4 أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، خلال شهر أبريل السابق لعام 2019.

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