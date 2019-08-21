فرض ضريبة بنسبة 100% على منتجات التدخين الإلكتروني بالإمارات

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صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، إن السلطات المسؤولة بها سوف تفرض ضريبة “انتقائية” بنسبة مئوية تصل إلى نسبة 100%، على كافة منتجات التدخين الإلكتروني، إلى جانب فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة، مع بداية شهر يناير القادم لعام 2020، بحسب المعلومات التي أعلنتها “وكالة أنباء الإمارات”.

وقد أعلنت وكالة أنباء الإمارات، إن هذا القرار يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل على تطبيق الاتفاقية الموحدة الخاصة بالضريبة الانتقائية لدول الخليج العربي.

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