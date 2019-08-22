مقتل 9 أشخاص وفقدان 35 آخرين جراء انهيارات طينية في الصين

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تعرض إقليم سيشوان جنوبي غرب الصين إلى سلسلة من الانهيارات الطينية، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وفقدان نحو 35 آخرين.

وذكرت السلطات المحلية في الصين، أن رجل إطفاء يبلغ نحو 33 عاما، لقى مصرعه ضمن القتلى، وذلك عقب حدوث فيضانٍ مفاجئ اجتاح عربة “استجابة للطوارئ”، كانت في طريقها لمساعدة المتضررين من انهيار طينيّ في مقاطعة ونشوان.

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وأفاد مسؤولون محليون في المنطقة التي تحظى بحكم ذاتي في الصين، أنّ نحو 6 أشخاص آخرين أصيبوا في حادث الانهيارات الطينية، وأكد المسؤولون بعدها إجلاء نحو 100 ألف شخصٍ من تلك المنطقة المتضررة.

وأكدت وكالة الأنباء الصينية الجديدة “شينخوا” الرسمية، أنَّ إطفائيًا آخر يتلقى العلاج إثر الحادث، وتسبّبت الانهيارات الطينية في قطع المياه والكهرباء عن آلاف المنازل، إضافة لتضرر الجسور وإعاقة حركة السير على الطرق بين “شينجدو” عاصمة “سيشتوان” والمدن الأخرى، وذلك بحسب ما أعلنته سلطات الإطفاء والإنقاذ في “سيشوان”.

وذكرت وكالة “شينخوا” الرسمية، أنَّ أحد الانهيارات الطينية ألحق أضرارًا بمحطة للمياه وغمر المصنع المتصل بسد كهرومائي محلي، مشيرة إلى أنَّ جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وأشارت السلطات المحلية بالمنطقة، إلى أنّها أرسلت نحو 20 حافلة ومروحيتين لإجلاء السياح العالقين في هذه المنطقة التي تُعد وجهة سياحية.