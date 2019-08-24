استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد مقتل 5 أشخاص بحفل غنائي

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تقدمت مريم مرداسي وزيرة الثقافة الجزائرية باستقالتها من منصبها، اليوم السبت، بعد مرور يومين فقط من حادث تدافع عند مدخل حفل غنائي للنجم الجزائري “سولكينغ”، الذي أسفر عنه وقوع 5 قتلى، بحسب التصريحات التي أعلنتها الرئاسة الجزائرية.

وقد قام التليفزيون الرسمي بالجزائر بنشر بيان عن الرئاسة جاء فيه، “قدّمت اليوم وزير الثقافة الجزائرية مريم مرداسي إلى رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح استقالتها من منصب وزيرة الثقافة الجزائرية، والتي قد تم قبولها”.

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وكان نور الدين بدوي رئيس وزراء الجزائر قد أقال الجمعة السابقة المدير العام للمكتب الوطني لحقوق النشر، وهي الهيئة العامة بالجزائر التي قامت بتنظيم الحفل الغنائي.

وقدح وقع التدافع يوم الخميس السابق عند أحد مداخل “ملعب 20 اوت”، أو ملعب 20 أغسطس 1955″، القائم بالحي الشعبي محمد بلوزداد “بلكور سابقاًَ”، قبيل أن تبدأ فعاليات الحفل الغنائي الذي تم إقامته بشكل طبيعي على الرغم من وقوع الحادث قبل وقت الحفل.

ووقد قضى بالتدافع على 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 22 عاماً، أعلن يوم الجمعة السابقة عن قيام النيابة العامة الجزائرية بفتح تحقيقات معمّقة بهذا الحادث بغرض معرفة الظروف، وكافة الملابسات الخاصة بتلك الواقعة المؤلمة مع تحديد من المسؤولين عن وقوعها.

أعلن أقارب الضحايا، وجموع وجزائريون عن تنديدهم الكثير بتنظيم الحفلات بالملعب الذي يعد أحد أقدم ملاعب في الدولة الجزائرية، ويعد هذا الحفل هو الحفل الفني الوحيد بالجزائر الذي تم مشاركة مغني الراب الجزائري “سولكينغ” البالغ من العمر 29 عاماً، واسم المغني الحقيقي هو “عبدالرؤوف دراجي”، المقيم بالدولة الفرنسية منذ عام 2014، والذي قد حصد على شهرة عالمية خلال العام السابق 2018.

خلال شهر مارس لعام 2019 فقد أهدى مغني الراب “سولكينغ” إحدى أغنياته التي تحمل عنوان “الحرية” للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة بالجزائر بعد أقل من شهر من انطلاق الثورة، وغالبا ما ردد المتظاهرون الأغنية بتحرّكاتهم الاحتجاجية، وقد حققت الحركة إنجازاً رئيسياً تمثّل باستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خلال الثاني من شهر أبريل، بعد إن حكم الجزائر قرابة 20 عاماً وكان من غير الوارد المساس به، إلا أن الحركة الاحتجاجية قد مستمرة، وتطالب بإسقاط نظام الحكم الجزائري برمته.

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