أول جريمة بشرية في الفضاء وناسا تبدأ التحقيقات.. إليكم التفاصيل

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تجري خلال الوقت الراهن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، تحقيق حول مزاعم قد انتشرت عن ارتكاب جريمة من قبل رائدة فضاء، خلال وجودها بمحطة الفضاء الدولية، بحسب التقارير الصحفية الأمريكية.

حيث نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن تلك الجريمة تعد هي أول جريمة بشرية في الفضاء، حيث تبين بشكل فعلي أن رائدة الفضاء التي تدعى “آن ماكلين”،قد قامت باختراق الحساب البنكي لشريكتها السابقة “سومر ووردن”.

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وأورد المصادر الصحفية، أن رائدة الفضاء “آن ماكلين” قد أقرت بشكل فعلي الدخول الإلكتروني لحساب شريكتها السابقة، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة، أو ارتكابها لأي مخالفة ضد القانون.

وعادت رائدة الفضاء الأمريكية لكوكب الأرض، بعدما قدمت شريكتها السابقة التي تدعى “سومر ووردن”، شكوى لهيئة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت رائدة الفضاء، خلال تصريحات صحفية لها عن طريق محامي، أنها كانت تتأكد فقط من سلامة الوضع المالي للعائلة، وأضافت أنها أردت فقط أن تعرف ما إذا كان المال كافياً لدفع الفواتير، والعناية بابنهما، الذي كانت الشريكتان تقومان على تربيته معاً قبل الانفصال.

وقد تخرجت آن ماكلين من أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وأنجزت أكثر من 800 ساعة طيران قتالية فوق العراق بمهمة طيار عسكري، ثم أصبحت طيار اختبار، وهو طيار يقوم بتجربة مركبات جوية جديدة أو تجربة مركبات معدلة، وتم اختيارها للعمل بوكالة ناسا خلال عام 2013.

وقضت رائدة الفضاء آن ماكلين قرابة 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية، وكان من المتوقع أن تنضم إلى أول رحلة للسيدات في الفضاء خارج المركبة، لكن جرى إلغاء مشاركتها بآخر لحظة، بسبب ما قيل بعدم توفر للبدلات بالمقاس المطلوب.

وأثارت تلك القضية أسئلة حول القانون، الذي يمكنه أن يحاسب رائد الفضاء إذا ما قام بارتكاب جريمة خارج الكوكب الأرض، لكن الخبراء يوضحون أن الدول الكبرى متفقة حول صيغة محددة من أجل المحاسبة، حيث اتفقت الدول الـ 5 التي تمتلك المحطة الفضائية، وهي “الولايات المتحدة، وروسيا، وأوروبا، واليابان، وكندا”، على أن القانون الوطني يسري، على الأشخاص والممتلكات الموجودة بالفضاء.

وتبعا لهذا، فإن المواطن الأمريكي يحاسب تبعاً للقانون الأمريكي، بحال ارتكابه أي مخالفة أو ارتكابه أي جريمة بالفضاء، والكندي يحاسب تبعاً بالقانون الكندي، والحال ذاته يتم تطبيقه على سائر الدول الـ 5.

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