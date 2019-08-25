الرئاسة المصرية: “قضية ريجيني” ضمن مباحثات الرئيس السيسي ورئيس وزراء الإيطالي

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استقبل مساء اليوم السبت رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في مقر إقامته جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، على هامش قمة مجموعة الدول الـ 7، والتي عقدت بمدينة “بياريتز” بالدولة الفرنسية، خلال الفترة من يوم 24 إلى يوم 26 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالعلاقات الدولية المتميزة والتاريخية بين الدولتين بمختلف المجالات السياسية، والمجلات الاقتصادية، والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات بمنطقة المتوسط، كما أكد على الأهمية التي توليها الدولة المصرية من أجل تطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين الدولة المصرية، وبين الدولة الإيطالية بمختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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وقد أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن حرص الدولة الإيطالية على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين بشتى الأصعدة، بضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، وكذلك مواصلة التشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، بضوء الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن، والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح السفير بسام راضي إلى أن اللقاء قد تطرق إلى التعاون المشترك بين الدولتين بشأن التحقيقات الراهنة في قضية “مقتل الطالب الإيطالي ريجيني”، حيث جدد رئيس جمهورية مصر العربية على تأكيده باستمرار الجهود من أجل الكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة، وتقديمهم إلى العدالة.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنه قد تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، والاستثمارية والتجارية بين الدولة المصرية والدولة الإيطالية، خصوصاً بظل ما تتيحه المشروعات التنموية الراهنة التي تنفيذها الدولة المصرية من فرص متميزة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث في عدد من الملفات الدولية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها جهود مكافحة الإرهاب، وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية، وكذا بحث مستجدات الأوضاع الراهنة بالدولة الليبية.

وقد أكد رئيس جمهورية مصر العربية في هذا الصدد على ثوابت الموقف المصري القائم على التوصل لتسوية سياسية في الدولة الليبية بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وسلامتها الإقليمية، وتمنع التدخلات الخارجية بليبيا، مع دعم دور مؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي الذي يقوم بمحاربة العناصر الإرهابية، والميليشيات المسلحة، بهدف العمل على تلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق بما يحقق العودة إلى الاستقرار، والأمن من جديد.

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