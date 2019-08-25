إليكم.. أبرز محاور كلمة الرئيس السيسي أمام “الـ 7 الكبار”

Advertisements

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي سوف يستعرض خلال كلمته اليوم الأحد أمام قمة مجموعة الدول الـ 7 الكبرى، جهود تمكين المرأة بالقارة الإفريقية، ودورها الكبير بمصر والدولة الإفريقية والعالم، وما تقدمه إلى المجتمع من إسهامات تضعها ببؤرة التنمية، والاهتمامات داخل قارة إفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال تصريحاته إلى الوفد الإعلامي المرافق لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات زيارته الراهنة للدولة الفرنسية، أن ملف مكافحة الفساد بقارة إفريقيا سوف يكون حاضراً كمحور رئيسي خلال كلمة السيد الرئيس، حيث أنه يعد آفة كبرى تستنفد موارد القارة الإفريقية، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية باعتباره ضرورة ملحة لكون الإرهاب يعد خطراً آنياً يهدد جميع دول العالم، وشدد السفير بسام راضي على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي، وتشديد وتقوية بنية السلم، والأمن بالقارة الإفريقية بالشراكة المتوازنة مع الدول الصناعية الكبرى.

Advertisements

وأكد السفير بسام راضي أن الجلسة الخاصة بالشراكة بين مجموعة الدول الـ 7 الكبرى مع القارة الإفريقية تعد من أهم الفعاليات التي سوف تشهدها أعمال مجموعة الـ 7 الكبرى، ولفت إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تلك الجلسة تكتسب أهمية خاصة في ظل رئاسة الدولة المصرية الراهنة للاتحاد الإفريقي خلال هذا العام 2019، حيث سوف يعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي أولويات رئاسة الدولة المصرية للاتحاد الإفريقي.

وأضاف السفير أن كلمة السيد الرئيس سوف تتناول أيضاً الحاجة إلى العمل الجماعي بين القارة الإفريقية وشركائها الدوليين، خصوصاً الدول الـ 7 الصناعية الكبرى من أجل العمل على إيجاد حلول للتحديات المعروفة للجميع، والتي قد تم بحثها على مدار السنوات السابقة، وحان وقت أن يتم بلورة حلول عملية، وحلول قاطعة وواضحة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع بإطار المصلحة المتبادلة، والعلاقات المتوازنة بين القارة الإفريقية وبين دول العالم.

أقرا المزيد الرئاسة المصرية: “قضية ريجيني” ضمن مباحثات الرئيس السيسي ورئيس وزراء الإيطالي