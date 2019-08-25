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الرئاسة المصرية تنشر صور لمشاركة الرئيس بقمة مجموعة الـ7 الكبار

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الرئاسة المصرية تنشر صور لمشاركة الرئيس بقمة مجموعة الـ7 الكبار
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وشارك رئيس عبدالفتاح السيسي، بالصورة التذكارية الخاصة بالقادة المشاركين بقمة مجموعة الـ 7 الكبار التي أقيمت اليوم بفرنسا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد ألقى كلمته اليوم الأحد، خلال فعاليات جلسة الشراكة بين مجموعة الـ 7 وأفريقيا، ضمن فعاليات قمة الـ 7 الكبار التي تعقد بفرنسا، قائلا، “إننا بحاجة للعمل سويًا من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية”.

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وأشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، “أن الشعوب الأفريقية تطمح بتحقيق السلام والتنمية المستدامة، وأوضح أن النهوض بالقارة الأفريقية يجب أن يقوم على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وضع حد للأزمة بالدولة الليبية، لفت السيد الرئيس إلى أن الطريق للخروج من الأزمة الليبية لا يحتاج سوى الإرادة السياسية، وإخلاص النوايا فقط.

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الرئيس المصري بقمة الـ 7 الكبار

الرئيس المصري بقمة الـ 7 الكبار

الرئيس المصري بقمة الـ 7 الكبار

الرئيس المصري بقمة الـ 7 الكبار

الرئيس المصري بقمة الـ 7 الكبار

الرئيس المصري بقمة الـ 7 الكبار

الرئيس المصري بقمة الـ 7 الكبار

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