الرئيس الأمريكي : من المبكر جداًّ عقد لقاء مع خارجية إيران

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صرح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اليوم الإثنين، “إنّه “من المبكر جدا!ً” عقد لقاء مع محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران، الذي أجرى زيارة مفاجئة أمس الأحد إلى بياريتس القائمة بجنوب غرب الدولة الفرنسية، خلال فعاليات انعقاد قمة مجموعة الـ 7 الكبار بالمدينة.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين خلال فعاليات قمة الـ 7 الكبار، “من المبكر جداًّ عقد لقاء، لم أشأ ذلك”، في حين يسود حالة من التوتر الشديدة بين واشنطن، وبين إيران، منذ انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق الدولي النووي الإيراني، وعاود القيام بفرض عقوبات دولية ضد طهران.

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وتابع دونالد ترامب، “لا نسعى لتغيير النظام في طهران، نريد أن تكون إيران غنية مجدداً، وألا تكون نووية”، ولفت إلى أنّه قد أعطى إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الموافقة على زيارة محمد جواد ظريف المفاجئة إلى بياريتس.

ولدى سؤاله عن مبادرة الرئيس الفرنسي، أجاب: “كنت على علم بكل ما كان يقوم به، ووافقت”. وأضاف دونالد ترامب، “أنّ إيمانويل ماكرون “طلب موافقتي. قلت له: إذا كان هذا ما تريده، فامض قدماً”.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أمس الأحد أنّها قد قامت بإبلاغ الأمريكيين، وكذلك دول أوروبا بزيارة وزير الخارجية الإيراني قبل وصوله، حيث التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وكذلك التقى ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قبل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببلدية بياريتس، بينما أكد قصر الإليزيه أنّ الزيارة تمت “بالاتفاق” مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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