بعد هجوم إسرائيل على لبنان.. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

Advertisements

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما بطائرات مسيرة “من دون طيار” على جنوب بيروت، الأحد الماضي، مستهدفة معقلًا تابعا لحزب الله اللبناني، وخرج بعدها حزب الله اللبناني معلنا سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في ضواحي بيروت، التي تُعد معقلًا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.

فيما دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين الـ 26 من أغسطس لعام 2019، جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس، وذلك عقب هجوم بطائرات مُسيَّرة على معقل تابع لـ “حزب الله” في جنوبي بيروت، نُسبت مسؤوليته إلى إسرائيل.

Advertisements

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، إنَّ الأمم المتحدة عاجزة عن تأكيد التقارير عن حادثة الأحد، وهي الأحدث في سلسلة الهجمات التي أبلغ عنها في المنطقة في الأيام الأخيرة، مضيفًا أن الأمم المتحدة تدعو الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في التحرك والخطابات.

وأكد المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، أنَّ من الضروري للجميع تجنب التصعيد، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحًا أنَّ الأمم المتحدة أُحيطت علمًا بتصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون والذي ندّد بالهجوم على لبنان معتبرًا ذلك الهجوم بمثابة “إعلان حرب”.

وأشار المتحدث باسم المنظمة الأممية، إلى أنَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تلقى رسالة من الحكومة اللبنانية بشأن هذا الموضوع.

الاتحاد الأوروبي: ندعم سيادة لبنان لكن ملابسات حادث الطائرتين المسيرتين غامضة

من جانبه، اعتبر الاتحاد الأوروبي أنَّ ملابسات حادث الطائرتين المسيرتين بضاحية بيروت الجنوبية لا يزال غامضًا، داعيًا كل الأطراف المعنية إلى أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدًا دعمه لسيادة لبنان.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، تعليقًا على الاتهامات المتكررة لإسرائيل من قبل لبنان بخرق سيادته، إنَّ الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات الجارية في المنطقة عن قرب، مشيرًا إلى أنه بسبب نقص المعلومات المتحقق منها بشكلٍ مستقلٍ تظل ملابسات عدد من هذه الحوادث “غير واضحة” حتى هذه اللحظة.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كما أنه يرحب بتصريحات الحكومة اللبنانية، أمس، والتي تؤكد دعمها للقرار، وذلك حسبما أكدت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وأشار المتحدث باسم الاتحاد إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلته لدعم استقرار لبنان وكذا أمنه وسيادته، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، مؤكدا أنَّ الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

كان حزب الله اللبناني أعلن، فجر الأحد الماضي، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، والتي تُعد معقلًا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، وخرجت حكومة البلاد لاحقًا وأكدت وقوع الحادث، معتبرة إيه تدخلًا واعتداءً سافرًا من قبل إسرائيل على سيادة لبنان، وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانًا، طالبت فيه المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي؛ من أجل إدانة هذا “الخرق الخطير للسيادة اللبنانية”، فيما لم تُعلق إسرائيل رسميًا على الحادث.