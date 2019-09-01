انطلاق القمة المصرية الكويتية بين الرئيس المصري وأمير الكويت

انطلاق القمة المصرية الكويتية بين الرئيس المصري وأمير الكويت

1 سبتمبر، 2019
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انطلاق القمة المصرية الكويتية بين الرئيس المصري وأمير الكويت
انطلاق القمة المصرية الكويتية بين الرئيس المصري وأمير الكويت
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يعقد اليوم الأحد الأول من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح قمة كويتية مصرية.

وقد التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد بمقر إقامته في دولة الكويت، الشيخ الفريق خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة الكويت، خلال فعاليات زيارة الرئيس المصري، التي يجريها إلى دولة الكويت الشقيقة، كما استقبل الرئيس المصري الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.

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