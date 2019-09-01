جريدة “النهار الكويتية” تصف الرئيس السيسي بـ”القائد المحنك”

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قامت صحيفة “النهار” الكويتية في عددها الصادر اليوم، الأحد بوصف الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ”القائد المحنك”، موضحة أنه قام بدور فعّال في إنقاذ مصر من مصير مجهول.

وقالت “النهار” الكويتية – في افتتاحيتها، بقلم جواد بوخمسين رئيس مجلس إدارة الصحيفة – “يحل على الكويت وأميرها الغالي، ضيف عزيز كريم، وقائد لبلد عظيم، وهو رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يزور البلاد بدعوة من أخيه الأمير، الشيخ صباح الأحمد، والضيف الكبير رجل له مكانته العالية، وتاريخه المشرف، وهو قائد محنك، أسهم بدور مهم في إنقاذ مصر من مصير مجهول، ومستقبل مظلم كان ينتظرها”.

وأضاف “بوخمسين” أن الرئيس السيسي يعمل من أجل أمن ورخاء واستقرار مصر منذ أن تولى المسؤولية الجسيمة، لما في ذلك من أمن واستقرار الشرق الأوسط كله، مؤكدا أن مصر هي قلب المنطقة، ودولة لها مكانتها ليس في المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم كله.

ونوّه “بوخمسين” على أهمية زيارة الرئيس السيسي للكويت، ومحادثاته مع الشيخ صباح الأحمد، مشيرًا إلى أن البلدين يجمعهما علاقات وطيدة وتعاون وثيق على مر الزمن، وتفاهمًا وتنسيقًا على كل المستويات والمحافل.

وقال “الكويت وقيادتها وشعبها، لم ينسوا يومًا وقفة مصر النبيلة إبان الغزو العراقي للكويت، وتسخيرها كل الإمكانات السياسية والعسكرية والدبلوماسية من أجل تحرير الكويت، كما لا ننسى الدور الكبير الذي لعبه المصريون في تطوير وتنمية الكويت في جميع المجالات من خلال الكفاءات المصرية الكبيرة”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صحيفة “النهار” الكويتية، أن زيارة الرئيس المصري ستكون فرصة طيبة لرجال الأعمال الكويتيين، للقائه، والتعرف على الفرص الاستثمارية في أرض الكنانة مصر العروبة والحضارة والتاريخ، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تعود على الطرفين بالخير والرخاء، وتعزز العلاقات القوية أصلًا بين البلدين والشعبين.