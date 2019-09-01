إسرائيل تعلن إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان تجاه منطقة أڤيڤيم

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صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، عن إطلاق قذيفة مضادة للدروع، وأكد أن مصدر تلك القذيفة هي الدولة اللبنانية، وقد تم إطلاق قذيفة مضادة للدروع باتجاه منطقة أڤيڤيم.

#عاجل قبل قليل تم اطلاق قذيفة مضادة للدروع من #لبنان باتجاه #اسرائيل في منطقة #أڤيڤيم. الحديث عن تقارير أولية.

يتم فحص التقارير — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2019

وتابع أفيخاي أدرعي خلال سلسلة من التغريدات عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة، “تويتر”، بناء على متابعة إلى التقارير الأولية الصادرة عن إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الدولة اللبنانية، فقد تم إصدار بعض الأوامر إلى ضباط الأمن بالبلدات، على السكان بمنطقة تبعد حتى 4 كيلومتر من الحدود اللبنانية البقاء بالمنازل، وفتح الملاجئ، ليست هناك حاجة إلى الدخول الى الملاجئ الا عند سماع دوي الصافرات.

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وتابع أفيخاي أدرعي قائلاً عبر تغريدة له منفصلة عبر “موقع تويتر”، أنه قد تم إصدار تعليمات، بإلغاء كافة الأعمال، وجميع النشاطات بمنطقة السياج الحدودي مع الدولة اللبنانية، بما فيها الاعمال الزراعية.

وأضاف، “أنه لا توجد تعليمات من أجل فتح الملاجئ ببلدات تبعد عن الحدود لمسافة أكبر من ٤ كيلومتر، وسوف يتم إصدار تعليمات أخرى تبعاً للحاجة.

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