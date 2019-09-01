سعد الحريري يطلب تدخلاً دولياً لوقف التصعيد مع إسرائيل

1 سبتمبر، 2019
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سعد الحريري يطلب تدخلاً دولياً ليتم وقف التصعيد مع إسرائيل
سعد الحريري يطلب تدخلاً دولياً ليتم وقف التصعيد مع إسرائيل
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طلب سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الأحد، أن يتدخل المجتمع الدولي، من أجل مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية مع الدولة الإسرائيلية، بعد اندلاع تبادل لإطلاق النار عقب قصف ميليشيات حزب الله آلية ضد الجيش الإسرائيلي.

وذكرت مصادر لبنانية أن سعد الحريري قد تابع تطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني، وأجرى اتصالين هاتفيين بكل من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وإيمانويل بون مستشار الرئيس الفرنسي.

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قود أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد عن إطلاق مقذوف مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه الدولة الإسرائيلية، وبالتحديد بمنطقة أفيميم القائمة في القطاع الشرقي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي خلال البيان الصادر عنه إنه قد جرى إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع، وذلك في اتجاه قاعدة عسكرية، وفي اتجاه مركبات عسكرية بمنطقة أفيميم، حيث تم إصابة بعض منها، وقد تركز القصف الإسرائيلي على قريتي مارون الراس وبنت جبيل المتاخمتين للحدود اللبنانية.

وكما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على إلغاء كافة الأعمال وجميع الأنشطة في منطقة السياج الحدودي مع الدولة اللبنانية بما فيها الأعمال الزراعية.

وأضاف افيخاي أدرعي، خلال تغريدة عبر موقع التغريدات  “تويتر”، قائلاً “أنه لا توجد تعليمات لفتح الملاجئ في البلدات التي تبعد عن الحدود بأكثر من 4 كيلومترات”.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبيل اجتماع تم عقده في وزارة الدفاع إن الدولة اللبنانية هو من سيدفع الثمن، وقد ظلت إسرائيل بحالة تأهب من أجل مواجهة محتملة مع حزب الله على مدى الأسبوع السابق، بعد استخدام طائرات مسيرة من أجل مهاجمة ما وصف بأنه هدف مرتبط في مشروعات من أجل إنتاج صواريخ دقيقة التوجيه بضاحية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقد أعلن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، خلال وقت متأخر مساء يوم السبت السابق إن قادته الميدانيين مستعدون من أجل الرد على الهجوم الذي ألقى بمسؤوليته على إسرائيل، وفي ظل التهديدات من حزب الله، فقد تم إرسال قوات إضافية إسرائيلية قرب الحدود التي ظلت هادئة لحد كبير منذ آخر حرب خاضها الجانبان، والتي استمرت قرابة الشهر خلال عام 2006.

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