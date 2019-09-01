حزب الله يعلن مقتل جنود إسرائيليين بهجوم على دورية للاحتلال

مقتل جنود إسرائيليين بهجوم على دورية للاحتلال

1 سبتمبر، 2019
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حزب الله يعلن مقتل جنود إسرائيليين بهجوم على دورية للاحتلال
حزب الله يعلن مقتل جنود إسرائيليين بهجوم على دورية للاحتلال
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صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قد تم إطلاق العديد من الصواريخ المضادة للدبابات من لبنان باتجاه أهداف بإسرائيل، بناء على ما تم الإعلان عنه من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف جيش الاحتلال أن الصواريخ من نوع “كورنيت” المضاد للدروع، وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه قد تم أطلاق الصواريخ صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية، مما استدعى فتح الملاجئ.

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وقد أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال وقت لاحق مزيداً من التفاصيل، حيث أعلن إن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عسكرية، ومدرعات سجلت، مما أصرف عن وقوع إصابات.

فيما أعلن “حزب الله” اللبناني، أنه قد استهداف “آلية إسرائيلية”، وأعلن عن وقوع قتلى، وجرحى، وقد صرحت قناة “العربية” الإخبارية، إن القوات الإسرائيلية قد قامت بقصف قرية مارون الراس الحدودية بجنوب لبنان بما يقرب من 30 قذيفة، كما أن إسرائيل بحالة تأهب مرتفعة بسبب مواجهة محتملة مع حزب الله اللبناني.

أقرا المزيد إسرائيل تعلن إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان تجاه منطقة أڤيڤيم

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