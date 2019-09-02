لخفض التوتر.. بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة إلى الخليج

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2019، أن المملكة المتحدة “بريطانيا”، تدرس إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج العربي، وذلك في ظل حالة التوتر مع إيران.

وأوضحت شبكة سكاي نيوز البريطانية الإخبارية، خلال نشرتها باللغة الإنجليزية، أن سلاح الجو الملكي البريطاني لديه عدد من طائرات (ريابر) المسيرة، التي يمكن تكليفها ببعض المهام، وذلك حال اتخاذ قرار بشأن نشر طائرات مسيرة في الخليج.

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وأوضحت الشبكة البريطانية الإخبارية، أن الطائرات المسيرة سوف تساعد في عمليات الاستطلاع، إلى جانب استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.