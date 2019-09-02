الخارجية السورية تعلن عن موقفها الرسمي من عملية “حزب الله” اللبناني

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أعلنت وزارة الخارجية السورية عن تأكيدها على وقوفها بشكل كامل مع المقاومة اللبنانية جنباً إلى جنب، ووقفها مع الجيش اللبناني بالعمل من أجل الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية وحماية أراضيها.

وجاءت تلك التصريحات خلال البيان الصادر عن وزارة الخارجية السورية، حيث جاء في البيان “أن الدولة السورية تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية، التي تم تنفيذها من قبل المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان، ومقاومته الوطنية”.

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وقد أعلن مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، “إن الدولة السورية تجدد وقوفها الكامل مع المقاومة الوطنية اللبنانية وحقها المشروع جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان، وتحرير باقي أراضيه المحتلة والتصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة والتي من شأنها تصعيد أجواء التوتر وجر المنطقة إلى الفوضى”.

#عاجل ||#سانا

مصدر رسمي في #وزارة_الخارجية_والمغتربين: تعرب #الجمهورية_العربية_السورية عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها #المقاومة_الوطنية_اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل رداً على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سيادة #لبنان ومقاومته الوطنية — سانا عاجل (@SanaAjel) September 2, 2019

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “حزب الله” اللبناني، قد تبادل إطلاق الصواريخ مع الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية بين البلدين أمس الأحد، عقب أسبوع من التوترات التي قد شهدتها المنطقة، وبعد استخدام طائرات مسيرة من أجل مهاجمة ما وصفته إسرائيل بأنه “هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه بضاحية العاصمة بيروت”، وتعهد حزب الله اللبناني خلال ذلك الوقت بالرد عليها.

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