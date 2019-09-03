موعد بداية الدراسة فى السودان 2019

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وجه عبدالله حمدوك رئيس مجلس وزراء السودان، بإن يتم استئناف العام الدراسي 2019، وذلك لمرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوية بكافة ولايات دولة السودان كحد أقصى 15 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019.

جاء هذا القرار عن رئيس مجلس وزراء السودان خلال ترؤسه فعاليات اجتماع بمجلس الوزراء، وتناول خلال فعاليات الاجتماع الأمور الخاصة بترتيب استئناف الدراسة بدولة السودان لمرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي، وقد حضر فعاليات الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين عدد من المسؤولين في الوزراء والجهات المعنية داخل الدولة السودانية.

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كما وجه عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالعمل على توفير النفقات والمتطلبات الخاصة باستئناف العام الدراسي في السودان 2019.

من جانبه، فقد أوضح الطاهر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسودان، خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد أمس، حيث أعلن أنه قد اطمأن على الترتيبات التي قد تم اتخذتها من قبل وزارة التربية والتعليم بالسودان بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل استئناف العام الدراسي 2019 في السودان، وأوضح خلال فعاليات الاجتماع أنه قد تم الاطلاع على كافة الترتيبات الفنية الخاصة من أجل معالجة أيام الدراسة التي فقدت خلال العام الدراسي السابق خلال الفترة الماضية بدولة السودان.

كما نقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن الطاهر حسن حديثه خلال فعاليات الاجتماع بأنه قد وجه في هذا الصدد بالاستفادة من عطلة يوم السبت، والاستفادة من عطلة الدورة المدرسية من أجل تعويض العام الدراسي 2019.

كما أعلن الفريق أحمد عبدون والي ولاية الخرطوم أن استئناف العام الدراسي 2019 بولاية الخرطوم سوف يبدأ يوم السبت الموافق 14 من شهر سبتمبر لعام 2019، كما أكد على التزام حكومة ولاية الخرطوم باستمرارها في العمل على تنفيذ حملات إصحاح البيئة، وردم البرك، وتعبيد الطرق المؤدية إلى المدارس.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن السلطات بدولة السودان قد أعلنت عن تعليق الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي “2019/ 2020” خلال شهر يوليو السابق 2019، بسبب الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالسلطة المدنية خلال هذا الوقت.

وقد أصدر خلال هذا الوقت محيي الدين الجعلي مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف، قراراً إدارياً يقضي بتعليق الدراسة بكافة مراحل التعليم بدولة السودان، وكافة المحليات إلى أجل غير مسمى، وقد تم إصدار هذا القرار في الـ 30 من شهر يوليو السابق لعام 2019، بسبب عودة التوترات إلى الأجواء السودانية من جديدة بعد أحداث “مدينة الأبيض”، التي أدت إلى مقتل ما يقرب من 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص.

تبعاً لما جاء بالدستور الانتقالي لجمهورية السودان خلال عام 2005م، فإن التعليم بدولة السودان للمرحلة الابتدائية “التعليم الأساسي” ينبغي أن يكون إلزامياً ومجانياً تبعاً للتقديرات التي أعلنها البنك الدولي خلال عام 2002 م، حيث أن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم من 15 عاماً، وما يزيد عنها يبلغ نسبة 60%، وكانت النسبة خلال عام 2000م، تقدر بحوالي 58% “نسبة 69٪ من الذكور، ونسبة 46٪ من الإناث”، وتقدر نسبة الأمية وسط الشباب بالسودان من سن 15 عاماً إلى سن 24 عاماً بحوالي نسبة 23%.

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