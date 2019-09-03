بالفيديو.. القوات الخاصة تحاصر متظاهرين داخل عربة مترو في هونغ كونغ

3 سبتمبر، 2019
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بالفيديو.. محاصرة القوات الخاصة متظاهرين داخل عربة مترو بهونغ كونغ بالعصى ورذاذ الفلفل
بالفيديو.. محاصرة القوات الخاصة متظاهرين داخل عربة مترو بهونغ كونغ بالعصى ورذاذ الفلفل
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قامت القناة الفضائية “روسيا اليوم”، بنشر فيديو تم خلاله رصد محاصرة القوات الخاصة لعدد من المتظاهرين داخل عربة مترو أنفاق في هونج كونج بعد أن حاول المتظاهرين العمل على تعطيل حركة المترو.

وقد أوضح الفيديو الذي تم بثه عبر القناة الفضائية “روسيا اليوم” محاولة المتظاهرون في مدينة هونج كونج العمل على تعطيل حركة قطارات المترو الأنفاق، وقد قامت القوات الخاصة بالعمل على تفريق المتظاهرين من خلال استخدام العصي، ورذاذ الفلفل، من أجل محاصرة المتظاهرين داخل عربة المترو.

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