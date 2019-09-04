ضبط أكبر شحنة هيروين بتاريخ بريطانيا

4 سبتمبر، 2019
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ضبط أكبر شحنة هيروين بتاريخ بريطانيا
ضبط أكبر شحنة هيروين بتاريخ بريطانيا
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صرحت مصادر من الشرطة البريطانية عن ضبط أكبر شحنة من مخدر الهيروين، والتي تعد أكبر شحنة هيروين على الإطلاق، بعد أن تم اكتشاف المخدرات التي تتجاوز قيمتها ما يقرب من 120 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي، مخبأة بشحنة مناشف، وملابس للحمامات.

وقد تم اكتشاف شحنة الهيروين على سفينة حاويات، التي رست خلال الأسبوع السابق بميناء فيلكستو شرقي الدولة البريطانية، كما أعلن مات هورن من الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم، خلال البيان الصادر عنه، “تعد تلك العملية الخاصة بمصادرة غير مسبوقة لـ شحنة من مخدر الهيروين في المملكة المتحدة، وواحدة من أكبر العمليات بأوروبا”.

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وكانت معلومات التي وردت إلى وكالة الوطنية لمكافحة الجرائم قد أكدت أن الهيروين سوف يكون موجوداً على السفينة عندما ترسو بالدولة البريطانية، في طريقها إلى أنتويرب في بلجيكا.

وبعد أن تم نقل أفراد الأمن المخدرات، قد أعادوا الحاوية إلى السفينة التي واصلت طريقها إلى أنتويرب ببلجيكا، وقد رست بميناء بلجيكا يوم الأحد الماضي، وقد أعلنت الوكالة إن قد تم اعتقال 4 أشخاص قبل أن تتحرك الناقلة إلى روتردام.

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