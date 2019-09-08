ترامب يعلن إلغاء المفاوضات مع طالبان بعد مقتل جندي أمريكي

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فاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجميع حين أعلن وبشكل رسمي إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، وذلك على خلفية إعلان الحركة تبنيها للهجوم الإرهابي الذي وقع في كابل وقتل فيه جندي أميركي، وذلك حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية.

حيث ذكرت القناة في خبر عاجل، أمس السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، بعد تبني الحركة هجوما في كابل قتل فيه جندي أميركي و11 شخصا آخرون.

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وذكر ترامب في سلسلة تغريدات أنه من المقرر أن يعقد اجتماعا سريا مع كبار زعماء طالبان، اليوم الأحد، الموافق 8سبتمبر، في كامب ديفيد، كما سيعقد لقاء منفصلا مع الرئيس الأفغاني، مشيرا إلى أنهم كانوا سيتوجهون إلى الولايات المتحدة السبت.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة :” للأسف من أجل الحصول على نفوذ زائف، فقد تبنوا هجوما في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و11 شخصا آخرين. لقد ألغيت الاجتماع على الفور وأوقفت مفاوضات السلام. أي نوع من الناس سيتقتلون الكثير من الأفراد، على ما يبدو، من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي؟ لقد جعلوا الأمر أسوأ”.