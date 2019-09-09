المملكة العربية السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد آل سعود

المملكة العربية السعودية تعلن عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة.. إليكم التفاصيل
المملكة العربية السعودية تعلن عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة.. إليكم التفاصيل
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صرح الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، عن وفاة أحد أمراء العائلة المالكة، حيث أصدر الديوان الملكي بيانا له، مساء أمس الأحد، قد تم نشرته عبر وكالة الأنباء السعودية “واس”، تم الإعلان خلاله عن وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.

نص بيان الديوان الملكي السعودي

وقد نص البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي على التالي، “انتقل إلى رحمة الله تعالى، الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود”.

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كما أشار البيان بأنه سوف يصلى على الأمير المتوفي فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، اليوم الاثنين، عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة المملكة العربية السعودية بالرياض.

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