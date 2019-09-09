التقديم على وظائف الامن العام 1441: الوظائف العسكرية للنساء عبر نظام أبشر

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بدء التسجيل والتقديم لوظائف الأمن العام 1441، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وجود وظائف شاغرة للنساء بالمديرية العامة للأمن العام، لرتبة جندي، حيث يتم توزيع المقبولين على منطقة المدينة المنورة، وعلى منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الإدارة العامة للقبول المركزي، أنه يجب على الراغبة في التقدم من أجل شغل على تلك الوظيفة، أن تكون قد حصلت على شهادة الثانوية العامة، أو حصلت على الشهادة التي تعادلها، وسوف تكون هناك أولوية لأصحاب المؤهلات العليا.

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شروط التقديم على وظائف الأمن لـ عام 1441

وقد تم وضع بعض من الشروط، التي يجب على من ترغب في التقديم لشغل الوظائف الشاغرة بالأمن العام النسائيه أن تتوفر فيها، وأن يتم استيفاء كافة الشروط قبل التقديم أو التسجيل بتلك الوظائف، والشروط كالآتي:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل، والمنشأ على أن يستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء أدائه خدمة الدولة خارج أراضي المملكة العربية السعودية.

أن تكون المتقدمة لشغل الوظيفة حسنة السيرة، حسنة السلوك والسمعة، وغير محكوم عليها، أن تم إدانتها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

يجب أن تكون لدى المتقدمة لشغل الوظيفة هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية، خلال وقت التقديم لشغل الوظيفة.

بالنسبة للعمر، أن لا يقل عمر المتقدمة لشغل الوظيفة عن 25 عاماً، ولا يزيد عن 35 عـاماً، بحسب البيانات المسجلة في الهوية الوطنية خلال وقت تقديم طلب الوظيفة.

لا يقل طول المتقدمة لشغل الوظيفة عن 160 سم، وأن يتناسب وزنها مع طولها على حسب اللائحة الطبية .

أن لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو قد أنهيت من خدماتها في المراكز أو في المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفة بجهة حكومية.

ألا تكون المتقدمة لشغل الوظيفة متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة جميع الإجراءات، وكافة اختبارات القبول.

أمنا بالنسبة إلى الشهادات الدراسية والعلمية فتكون صادرة من خارج المملكة العربية السعودية، يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

يرجى من المتقدمة أن تقوم بإدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة، أو مايعادلها.

يتم التسجيل عبر “رابط الامن العام وظائف للنساء”، تجدر هنا الإشارة إلى أن التقديم إلى وظائف الأمن العام للنساء، يتم من عبر “أبشر توظيف بوزارة الداخلية بالسعودية”، التي تم إنشاؤها خصيصاً للوظائف الحكومية.

سوف يكون أخر موعد للتقديم لتلك الوظائف الأمن العام يوم الأربعاء القادم الموافق 12 من شهر محرم لعام 1441 هجرياً.

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