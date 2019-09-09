رياح جليدية وثلوج.. بريطانيا تشهد أقسى شتاء منذ 30 عاما

شتاء
شتاء
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وجّه علماء المناخ تحذيرات شديدة بشأن فصل الشتاء المقبل، والذي وصفوه بالأقسى على بريطانيا منذ 30 عامًا، وذلك بحسب موقع “إيفنينغ ستاندارد” البريطاني.

وذكر الموقع عن خبراء المناخ الذين يؤكدون أن رياحًا جليدية آتية من القطب الشمالي ستجتاح بريطانيا خلال الأشهر الأربعة القادمة، ما سيسبب انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة فضلًا عن التساقط الكثيف للثلوج والذي قد يستمر لأسابيع.

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وأوضح البروفيسور، مارك ساوندرز، إن درجات الحرارة التي ستشهدها إنجلترا عام 2020 ستحتل المرتبة السابعة في سلم الدرجات المتدنية المسجلة في آخر 30 سنة.

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