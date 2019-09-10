وكالة الأنباء الكويتية تؤكد تعافي الشيخ صباح الأحمد من وعكة صحية

صباح الأحمد الجابر الصباح
صباح الأحمد الجابر الصباح
Advertisements

أذاعت وكالة الأنباء الكويتية في بيان رسمي اليوم، الحالة الصحية التي يمر بها أمير البلاد “صباح الأحمد الجابر الصبح”، والتي أكدت أنه يتعافى حاليًا من عارض صحي تعرض له مؤخرًا.

وأكد “محمد ضيف الله شرار” وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة، أن الأمير صباح الأحمد تعافى من عارض صحي تعرض له في الفترة الأخيرة، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى، حيث جاء ذلك على خلفية الفحوصات الطبية التي أجراها والتي أكدت تعافيه.

Advertisements

وعلى صعيد آخر، أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين اتصالًا هاتفيًا بالأمير صباح الأحمد أمير الكويت، وذلك للوقوف على حالته الصحية بعدما تم تداول أنباء تعرضه لعارض صحي.

وقدم الشيخ صباح الأحمد شكره وتقديره للملك سلمان على مشاعره الطيبة والأخوية، ودعا له الله أن يحفظه من أي مكروه.

وكان الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الخامس عشر، وهو الأمير الخامس بعد استقلال الكويت من المملكة المتحدة، أول من تولى منصب وزير إعلام ثم وزير خارجية الكويت، فضلًا عن دوره البارز في التعامل مع الغزو العراقي للكويت عام 1990، كما تولى مسند إمارة الكويت بعدما تنازل “سعد العبدالله السالم الصباح” عن الحكم بسبب أحواله الصحية، ليقوم بعدها مجلس الوزراء الكويتي ومجلس الأمة بتعيينه أميرًا للبلاد فى 29 يناير عام 2006.

كما كان للشيخ صباح الأحمد دور بارز في تمكين المرأة الكويتية للحصول على كافة حقوقها السياسية ودخولها مجلس الأمة لأول مرة، وكذلك دخولها في المجال العسكري.

وكانت الأمم المتحدة عام 2014 كرمت صباح الأحمد بلقب “قائد للعمل الإنساني” تقديرًا منها لجهوده الدبلوماسية والإنسانية والإصلاحية.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

شتاء

رياح جليدية وثلوج.. بريطانيا تشهد أقسى شتاء منذ 30 عاما

9 سبتمبر، 2019

فيديو: سعودي يعتدي على موظفة فندق بالمملكة رفضت الصعود معه للغرفة

9 سبتمبر، 2019
اليوم بدء تقديم الوظائف العسكرية للنساء لعام 1441 عبر نظام أبشر

التقديم على وظائف الامن العام 1441: الوظائف العسكرية للنساء عبر نظام أبشر

9 سبتمبر، 2019
السعودية تصدر قرار رسمي بإلغاء رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة تأشيرات الحج

السعودية تصدر قرار رسمي بإلغاء رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة تأشيرات الحج

9 سبتمبر، 2019
المملكة العربية السعودية تعلن عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة.. إليكم التفاصيل

المملكة العربية السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد آل سعود

9 سبتمبر، 2019

ترامب يعلن إلغاء المفاوضات مع طالبان بعد مقتل جندي أمريكي

8 سبتمبر، 2019
أول تحرك رسمي.. بشأن وفاة العالم النووي المصري بالدولة المغربية

أول تحرك رسمي.. بشأن وفاة العالم النووي المصري بالدولة المغربية

7 سبتمبر، 2019
أسعار الإقامة المميزة في السعودية

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية: الخطوات بالتفصيل

7 سبتمبر، 2019

القوى العاملة السعودية تٌطلق خدمة التأشيرات الفورية

5 سبتمبر، 2019
ضبط أكبر شحنة هيروين بتاريخ بريطانيا

ضبط أكبر شحنة هيروين بتاريخ بريطانيا

4 سبتمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق