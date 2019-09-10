موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 بالسعودية.. وشروط الاستحقاق

الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 بالسعودية.. وشروط الاستحقاق
الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019 بالسعودية.. وشروط الاستحقاق
Advertisements

ينتظر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد الإعلان عن إيداع حساب المواطن لشهر سبتمبر الراهن لعام 2019، وذلك مع قرب حلول موعد افتتاح العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الجهات المسؤولة بالمملكة عن شروط الاستحقاق التي يتطلب توافرها من أجل إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر لعام 2019 للمستفيدين المكتملة طلباتهم عبر حساب المواطن اليوم الثلاثاء.

كما أعلن حساب المواطن عبر حسابه الخاص عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن سوف يتم البدء في صرفها اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، كما أنه مازال مسموح التسجيل خلال الدفعة الثالثة والعشرين من استحقاق شهر أكتوبر القادم لعام 2019، على أن يقوم المتقدم مستوفي الشروط الخاصة بالأهلية عبر حساب “برنامج المواطن”.

Advertisements

تساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول “حساب المواطن”، وقد أعلنت الجهات المسؤولة أن اليوم الثلاثاء الموافق الـ 10 من شهر سبتمبر لعام 2019 هو موعد نزول “حساب المواطن”، فما هي الشروط الخاصة بالأهلية لمن يرغبون بالتسجيل من أجل الانضمام في الحصول على استحقاقات لشهر أكتوبر القادم لعام 2019، من برنامج حساب المواطن.

شروط استحقاق حساب المواطن بالسعودية

  1. أن يكون الشخص المتقدم من أجل الحصول على الدعم من قبل “حساب المواطن”، يحمل الجنسية السعودية.
  2. يستثنى من التسجيل بحساب المواطن أي فرد من أفراد الأسرة السعودية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، مثل: “الابن، أو الابنة المواطنة، أو الزوج أو الزوجة”.
  3. يستثنى من الحصول على حساب المواطن حاملوا “بطاقات التنقل”.
  4. إقامة المستحق لدعم حساب المواطن بصورة دائمة بأراضي المملكة العربية السعودية، بشرط ألا يكون مقيم خارج السعودية، لما يزيد عن مدة 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً التي مضت.
  5. لابد من ألا يكون صاحب الدعم موجود بأي من الأماكن الحكومية مثل الإيواء الحكومي، أو في السجون.
  6. مع ضرورة أن تكون المعلومات صحيحة المقدمة إلى الجهات المسؤولة عن حساب المواطن التي يتم التعامل معها.
  7. يتم اعتماد دعم حساب المواطن على مجمل قيمة الدخل التي تحصل عليه الأسرة السعودية، وبناء على عددها أفرادها، وعلى حسب أعمار التابعين لها لتلك الأسرة الطالبة للحصول على حساب المواطن، لو كانت تزيد أو تقل عن 18 عاماً.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن حساب المواطن يمكن لأي مواطن السعوديين التسجيل خلال الدفعة التي تحمل رقم 23 من برنامج حساب المواطن، في حالة أن توافرت في المتقدم شروط الحصول على الدعم، وأوضحت البرنامج أنه يتم إيداع المبالغ النقدية إلى المستحقين من يوم 7 إلى يوم 10 من الشهر.

أقرا المزيد حساب المواطن: منح غير السعوديين الدعم في 5 حالات فقط.. تعرف عليها

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

خلال تأدية زيارة عاشوراء بكربلاء سقوط 16 قتيلاً بسبب التدافع

16 قتيلا في تدافع خلال تأدية زيارة عاشوراء في كربلاء بسبب التدافع

10 سبتمبر، 2019
رسوم وشروط طلب زيارة عائلية إلى المملكة العربية السعودية

رسوم وشروط طلب زيارة عائلية إلى السعودية

10 سبتمبر، 2019
صباح الأحمد الجابر الصباح

وكالة الأنباء الكويتية تؤكد تعافي الشيخ صباح الأحمد من وعكة صحية

10 سبتمبر، 2019
شتاء

رياح جليدية وثلوج.. بريطانيا تشهد أقسى شتاء منذ 30 عاما

9 سبتمبر، 2019

فيديو: سعودي يعتدي على موظفة فندق بالمملكة رفضت الصعود معه للغرفة

9 سبتمبر، 2019
اليوم بدء تقديم الوظائف العسكرية للنساء لعام 1441 عبر نظام أبشر

التقديم على وظائف الامن العام 1441: الوظائف العسكرية للنساء عبر نظام أبشر

9 سبتمبر، 2019
السعودية تصدر قرار رسمي بإلغاء رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة تأشيرات الحج

السعودية تصدر قرار رسمي بإلغاء رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة تأشيرات الحج

9 سبتمبر، 2019
المملكة العربية السعودية تعلن عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة.. إليكم التفاصيل

المملكة العربية السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد آل سعود

9 سبتمبر، 2019

ترامب يعلن إلغاء المفاوضات مع طالبان بعد مقتل جندي أمريكي

8 سبتمبر، 2019
أول تحرك رسمي.. بشأن وفاة العالم النووي المصري بالدولة المغربية

أول تحرك رسمي.. بشأن وفاة العالم النووي المصري بالدولة المغربية

7 سبتمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق