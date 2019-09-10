رسوم وشروط طلب زيارة عائلية إلى السعودية

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بعد تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية بعد مرور 3 أيام فقط، تتيح وزارة الخارجية السعودية للمقيم بإمكانية طلب تأشيرة زيارة عائلية لأحد أقاربه.

شروط الزيارة العائلية للمقيمين بالسعودية

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على طلب تأشيرة الزيارة العائلية إلى أراضي المملكة العربية السعودية، منها صلاحية الإقامة، وغيرها، إلى جانب كتابة بيانات نموذج طلب تأشيرة زيارة عائلية.

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رسوم طلب زيارة عائلية للمقيمين بالسعودية

يبلغ إجمالي رسوم طلب زيارة عائلية للسعودية حوالي 2000 ريال سعودي،يضاف عليها ما يقرب من 2000 ريال سعودي، بالنسبة إلى رسوم دخول إلى أراضي المملكة العربية السعودي، يتم دفعها مرة واحدة فقط عند دخول السعودية.

أما إذا كان المقيم سوف يقوم بتقديم طلب زيارة عائلية للسعودية لأكثر من مرة، فسوف تكون قيمة رسوم الزيارة العائلية للسعودية كالآتي:

رسوم طلب تأشيرة زيارة عائلية للمقيم بالسعودية لمدة 6 أشهر، تصل إلى 3000 ريال سعودي.

رسوم طلب تأشيرة زيارة عائلية لمدة 12 شهر، تصل إلى 5000 ريال سعودي.

رسوم طلب تأشيرة زيارة عائلية لمدة عامين تصل إلى 8000 ريال سعودي.

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