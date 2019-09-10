طريقة حجز تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية السعودية اون لاين

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تعمل الخطوط الجوية بالمملكة العربية السعودية على تقديم أعلى الخدمات، وبجودة عالية وأسعار تنافسية، وهذا ما يجعل من خطوط المملكة العربية السعودية هي الخيار المناسب للعديد من المسافرين العرب، والمسافرين عبر من دول الخليج العربي، و حتى من الأجانب.

خطوات حجز تذاكر طيران عبر الخطوط الجوية السعودية

يتم حجز تذاكر طيران عبر الخطوط الجوية للمملكة العربية السعودية للسعوديين والأجانب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للخطوط الجوية بالمملكة العربية السعودية، من أجل حجز تذكرة طيران يكون على الشخص اتباع الخطوات التالية:

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زيارة الموقع الرسمي للخطوط الجوية للمملكة العربية السعودية عبر الموقع الآتي “saudia.com”.

يتم باختيار البلد، واختيار اللغة.

ثم يتم الضغط على زر “Go”، من أجل مواصلة إجراءات حجز تذكرة الطيران.

يتم حجز تذاكر طيران عبر الخطوط الجوية السعودية، عبر 6 مراحل.

6 مراحل يتم خلالها حجز تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية السعودية

مرحلة البحث، التي يتم خلالها اختيار وجهة الرحلة، وتاريخ الرحلة الجوية، للتأكد من أنها من بين الخدمات التي تعمل الخطوط الجوية السعودية على تقديمها.

مرحلة الرحلات، التي تقوم فيها الشخص باختيار وقت الرحلة الجوية، من بين الرحلات المتاحة خلال الأيام التي قد قام باختيارها.

مرحلة المسافرين، خلال تلك المرحلة سوف يقوم الشخص بإدخال البيانا الخاصة بإثبات الهوية، ومعلومات الاتصال.

مرحلة المقاعد و الخدمات الإضافية، خلال تلك المرحلة التي تعد مرحلة اختيارية، يمكن للعميل خلالها إضافة بعض الخدمات الترفيهية حجز رحلته الجوية.

مرحلة الدفع، حيث يقوم الشخص خلال تلك المرحلة باختيار وسيلة الدفع المناسبة له.

مرحلة التأكيد، وهي مرحلة مراجعة كافة البيانات الخاصة بالحجز، وطباعتها.

مرحلة البحث

أولا بالنسبة لمرحلة البحث يتم خلالها اختيار طريقة حجز تذاكر طيران عبر الخطوط الجوية السعودية، وتكون كالتالي:

تحديد مكان الانطلاق.

تحديد مكان الوصول.

اختيار نوع التذكرة، “ذهاب وعودة، أو ذهاب فقط”.

اختيار تاريخ السفر خلال رحلة الذهاب.

اختيار تاريخ العودة، في حالة حجز التذكرة ذهاب وعودة.

اختيار عدد تذاكر الطيران، إن كنت في الرحلة الجوية عائلية، وذلك بتحديد عدد تذاكر الأشخاص الكبار، وتحديد عدد تذاكر الأطفال الصغار والرضع.

اختيار نوع المقصورة بين الضيافة، الأعمال ولا الدرجة الأولى.

بعد الانتهاء، من كافة ما سلف يتم الضغط على زر “اذهب”، من أجل الأنتقال إلى المرحلة الثانية لحجز تذكرة الطيران عبر الخطوط الجوية السعودية.

مرحلة الرحلات

يتم خلالها اختيار رحلة الذهاب التي تناسب الشخص على حسب ساعة الانطلاق، إلى جانب مجموعة الخدمات التي توفرها له عبر رحلته الجوية على الطائرة، بالإضافة إلى تحديد السعر، كما يمكنك الترقية إلى “مقصورة الأعمال أو الدرجة الأولى”، وكذلك يمكن الرجوع إلى الضيافة بحالة كانت المقصورة التي اخترتها بالمرحلة السابقة مملوءة.

في حالة رغبة الشخص بحجز تذكرتين للذهاب و العودة، فعليه أن يختار رحلة العودة أيضاً.

بعد اختيار موعد الرحلتين “الذهاب والعودة”، يتم الضغط على زر استمرار من أجل مواصلة إجراءات حجز الرحلة.

يمكن للعميل أن يلاحظ في اليسار وجود ملخص لمعطيات رحلته الجوية.

مرحلة المسافرين

خلال تلك المرحلة من حجز تذكرة الطيران عبر الخطوط السعودية يقوم العميل بإدخال كافة البيانات الخاصة به، مثل بطاقة الهوية، ومعلومات الاتصال به، مع ضرورة التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، مع ملاحظة أنه يجب كتابة الاسم أو كتابة أسماء المسافرين باللغة الانجليزية.

بالنسبة إلى وثيقة إثبات الهوية، فإذا كان المسافر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومسافراً إلى إحدى دول المجلس التعاون الخليجي، بإمكانه أن يقوم إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية، أو إدخال رقم جواز السفر، أما بالنسبة لغير الخليجيين فيجب أن يتم استعمال رقم جواز السفر الخاص بهم، بعد إدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة يتم الضغط على “التالي”.

مرحلة المقاعد و الخدمات الإضافية

خلال تلك المرحلة لحجز تذكرة الرحلة الجوية عبر الخطوط السعودية يمكن للعميل اختيار المقعد من بين المقاعد المتاحة على الطائرة خلال تلك الفئة التي تم اختارها، كما يمكن للعميل أيضاً تأجيل الاختيار لوقت ركوب الطائرة، بعدها أن يقوم بالضغط على زر “المتابعة”.

مرحلة الدفع

خلال تلك المرحلة سوف يقوم العميل باختيار وسيلة الدفع المناسبة له، و في حالة أن كان العميل لا يملك بطاقة ائتمانية، يقوم باختيار وسيلة الدفع عن طريق خدمة “سداد” عبر الصراف أو من خلال أحد المكاتب، قبل انقضاء مهلة معينة يتم اعطاؤها للعميل على حسب موعد الرحلة الجوية الخاصة به التي قد قام العميل بحجزها، مع العلم أن اختيار تلك الطريقة سوف يجعل العميل يقوم بدفع رسوم إضافية على سعر تذكرة الطيران.

مرحلة التأكيد

خلال تلك المرحلة لحجز تذكرة طيران عبر الخطوط الجوية السعودية يمكن للعميل مراجعة البيانات الخاصة بالحجز، كما يرى بعد ان قام باختيار الدفع عن طريق “خدمة سداد”، التي تم عرضها مسبقاً ليتم مراجعة الرقم المرجعي، أو رقم الحجز، يمكن للعميل أن يتقدم إلى أي صراف آلي، واختيار “خدمة سداد”، ثم يقوم بإدخال رمز الخطوط السعودية عبر النظام وهو “022”، وبعد ذلك يقوم العميل بإدخال رقمه المرجعي أو إدخال رقم الحجز الخاص به سوف يظهر له سعر تذاكر الطيران التي قد قام باختيارها، وبعد هذا يكون قد تم تأكد الحجز، أو يمكن للعميل التوجه لمكاتب الخطوط، وتأكيد الحجز، والدفع هناك.

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