“تنمية الصادرات” تقترح تنظيم أسابيع تجارية لترويج المنتجات المصرية بأفريقيا

Advertisements

تلقى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تقرير اقتصادي حول مؤشرات أداء هيئة تنمية الصادرات المصرية خلال شهر أغسطس السابق لعام 2017، حيث أظهرت قيام الهيئة بتكثيف جهودها للعمل على زيادة عملية التصدير لتنفيذ البرامج الاقتصادية للدولة الهادف إلى تنمية الصادرات المصرية، وذلك من خلال خطط الهيئة وبرامجها الهادفة إلى تنفيذ طموحات الحكومة المصرية من الناحية الاقتصادية.

وتابع موقع مصر 365 تعليقات المهندس طارق قابيل على هذا التقرير حيث أعرب أن هيئة تنمية الصادرات عملت على زيادة نسبة الصادرات المصرية وتنمية القدرات التصديرية للمنتج المصري والعمل على إجراءات العديد من التطويرات الهيكلية والمؤسسية التي تعلم على تعزيز الروابط بين القطاعات التصديرية في جمهورية مصر العربية وبين الجهات المسؤولة عن التصدير.

Advertisements

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي إن الهيئة نظمت العديد من ورش العمل بالتعاون مع “برنامج تعزيز التجارة الخارجية والأسواق المحلية” ليتم مناقشة المعوقات وإدراج الحلول اللوجستية في قطاع الحاصلات البستانية وذلك بالتعاون مع “مبادرة التجارة الخضراء”.

وأشارت شيرين الشوربجي إلى إجراء العديد من الدراسات الميدانية ليتم إبعاد آراء المصدرين بخصوص منظومة الخدمات التصديرية، أما بالنسبة إلى مجال التنسيق والتعاون مع “المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة”، حيث أعلنت أنه تم عقد اتفاق في مجالات التعاون في الفترة المستقبلية على تنظيم لقاءات بين المستوردين والمصدرين الأفارقة والعرب للعمل على توفير برامج للدعم الفني من قبل هيئة تنمية الصادرات في مجال التسويق الرقمي ليتم إدراجه كوسيلة فعالة تعمل على زيادة نسبة الصادرات، وتساهم أيضا في تنظيم المعرض العربي الإفريقي وذلك في إطار التعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير.

أشارت شيرين الشوربجي إلى مجال ترويج الصادرات أنها قامت بوضع مقترح بشأن تنظيم أسابيع تجارية كنوع من الدعاية لجميع المنتجات المنتجة مصريا في إفريقيا مثل دولة نيجيريا وأوغندا، وغينيا، وساحل العاج، والسنغال، وتنزانيا للعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية المختلفة، وأوضحت أن البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات تتعاون مع العديد من الجهات المسؤولة عن مجال تنمية الصادرات تعمل على تجميع وتبويب خدماتها إلى جميع المصدرين.

أقرا المزيد- ارتفاع الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 125%