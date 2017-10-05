“المالية” تنفي إدراج أي ضرائب إضافية على “التبغ والدخان”

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تابع موقع مصر 365 ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار التبغ والدخان بعد رفع الحكومة المصرية أسعار الضرائب على السجائر بأنواعها المختلفة المدرجة في السوق المصرية.

ونفت “وزارة المالية” المصرية ما تردد عن زيادة أسعار “التبغ والدخان” بسبب رفع الحكومة المصرية الضرائب المقرر على “الدخان والسجائر”، وأوضحت “وزارة المالية” المصرية أن ما يتردد عن رفع أسعار “السجائر بأنواعها المختلفة” مجرد شائعات ولا أصل ولا أساس لها من الصحة.

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وأشار “وزارة المالية المصرية” أن الحكومة المصرية لا نية لديها في الوقت الراهن لإدراج أي ضرائب جديدة على التبغ والدخان، وأوضحت الوزارة في بيان صادر عن “مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري” أن “مصلحة الضرائب المصرية” لا تجري في الوقت الراهن أي دراسات عن رفع أسعار الضرائب المقررة على “التبغ والدخان” مع الإبقاء على القيمة الضريبة المطبقة في الوقت الحالي.

والجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية قد أعلنت في مجموعة من البيانات التي قامت بنشرها في وقت سابق عن استهداف الوزارة مراجعة المعاملة الضريبة المدرجة على “التبغ والدخان” وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة المالية من تحقيق مبالغ إضافية من خلال تحصيل ضريبة تقدر بحوالي سبعة مليارات جنيه مصري، وتصل قيمتها بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي حوالي 0.2%.

كما أوضحت تصريحات بعض المسؤولين في وزارة المالية المصرية أن الزيادة التي تهدف “وزارة المالية ” إلى تحقيقها في ظل الارتفاع الذي تشهده معدلات استهلاك “التبغ والدخان” في جمهورية مصر العربية، إلى جانب الزيادة التي تم إضافتها كقيمة مضافة على أسعار “التبغ والسجائر” بنسبة تصل إلى حوالي 14%.

حيث تم إدراج ضريبة “القيمة المضافة” على أسعار “التبغ والدخان” بقيمة تصل نسبتها إلى 13% في شهر أغسطس لعام 2016، كما أعلنت وزارة المالية أعلنت في شهر يوليو الماضي 2017 بسبب ارتفاع قيمة “الضريبة المضافة” بنسبة تصل إلى 14%، كما أعلنت رئيس “شعبة صناعة الدخان” إبراهيم الإمبابى أن “وزارة المالية المصرية” تحتاج إلى موافقة من “مجلس النواب المصري” لإقرار تطبيق الضريبة الإضافية على السجائر، ويذكر أن البرلمان المصري لم يستقبل خلال الفترة الأخيرة أي قرارات لازمة لتطبيق الضريبة المضافة على أسعار “التبغ والدخان”.

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