“طارق قابيل” يدشن استراتيجية تعاون صناعي مشترك مع السعودية

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تابع موقع مصر 365 ما أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” عن إجراء الحكومتين المصرية والسعودية في الوقت الراهن على تدشين استراتيجية للتعاون الصناعي بين البلدين بهدف تحقيق التكامل في المجالات الصناعية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية خصوصا في المجال “الصناعات الاستراتيجية” التي تمثل أهمية قصوى في هذا الاتفاق، كما أوضح أهمية الاستفادة بين جميع الإمكانيات الصناعية بين البلدين.

كما صرح “طارق قابيل” أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ذات تاريخ راسخ بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي على حد سواء، وأوضح ان تكليف القيادات السياسية بين البلدين ترتكز على ضرورة إيجاد طرق فعالة ودائمة للعمل على تحويل الفرص الاستثمارية بين السعودية ومصر إلى مشروعات على أرض الواقع تتوافق مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدول العالمية.

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وتم عقد جلسة مباحثات بين الجانبين المصري والسعودي حيث عقد الجلسة وزير التجارة والاستثمار السعودي المهندس “ماجد بن عبدالله القصبي” وذلك في إطار عقد اجتماع وزاري “لمنظمة التجارة العالمية” الذي تم عقده في الدولة المغربية، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

وأوضح “طارق قابيل” أنه تم خلال اللقاء أيضا استعراض أهمية العمل على تهيئة مناخ مناسب امام المستثمرين في كلا البلدين، وهذا الأمر يتطلب تفعيل دور “مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك” ليقوم بدوره الأكثر فعالية في زيادة الاستثمارات السعودية والمصرية، بالإضافة إلى تكليف فريق عمل من “وزارة التجارة والصناعة” ليعمل على زيادة فرص التعاون الاستثماري والتجاري مع السعودية، العمل على دخول “القطاع الخاص” في منظومة التعاون في المجال الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والسعودية.

وأوضح “طارق قابيل” أن الحكومة المصرية قام باتخاذ العديد من الإجراءات الهامة في إطار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية التي تعمل على تحسين مناخ الأعمال أمام جميع المستثمرين، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الجديد والعمل على تسهيل حصول المستثمر على “أراضي صناعية”، بالإضافة إلى إعداد “خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية” تضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق جمهورية مصر العربية بجميع محافظاتها.

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