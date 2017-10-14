“الجارحي” يعلن استهداف “مصر” استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليار دولار خلال 2017

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وزير المالية “عمرو الجارحي” حيث أوضح أن الحكومة المصرية تستهدف في الوقت الحالي خفض “عجز الموازنة السنوية” بنسبة تتراوح من واحدة ونصف بالمائة إلى واحد بالمئة ليتم الوصول إلى نسبة عجز قدرها من أربعة بالمئة أو خمسة بالمئة بحلول عام 2022.

وأشار “عمرو الجارحي” أن خفض عجز الموازنة السنوية والدين العام للدولة سوف يتيح المزيد من الموارد الاستثمارية والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية.

Advertisements

جاءت تصريحات وزير المالية خلال الاجتماع الذي عقده مع مستثمري “ستاندرد بنك جروب” القائم في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور “محمد معيط”، ونائب وزير المالية للسياسات المالية “احمد كجوك” للعمل على استعراض “الإصلاحات الاقتصادية” التي تم تنفيذها مؤخرا في جمهورية مصر العربية، والتطوير الإيجابي الكبير في مؤشرات اقتصاد جمهورية مصر العربية.

وأوضح وزير المالية “عمرو الجارحي” قائلا “إننا ننظر حاليا في اصدارين جديدين للسندات الدولية اليورو والدولار الأمريكي خلال العام الجديد 2018، للعمل على تنويع مصادر التمويل لدينا”.

وأشار “عمرو الجارحي” أن زيادة كفاءة الدعم وكذلك زيادة برامج الحماية الاجتماعية وأيضا تحسين قدرته يستهدف من خلال كل هذا الفئات الأولى “بالرعاية الاجتماعي” للعمل على تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية.

وأضاف “عمرو الجارحي” أن عهد “أزمة العملات الأجنبية” التي شهدتها الدولة المصرية قد انتهت، وأصبحت العملات الأجنبية متاحة في الفترة الحالية لجميع العاملين داخل سوق الصرافة المصرية، وأضاف أنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي التي تعاني منه الدولة المصرية على مدار الأشهر القليلة القادمة.

وأوضح “عمرو الجارحي” أن جمهورية مصر العربية تستهدف “استثمارات أجنبية مباشرة” بقيمة تصل إلى حوالي عشرة مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي 2017، وأشار أن هناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى المزيد من الإصلاحات التشريعية الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحسين المناخ الاقتصادي وجعل الدولة المصرية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والخارجية.

أقرا المزيد “عمرو الجارحي” يتوقع صرف 2 مليار دولار من قرض “صندوق النقد الدولي”