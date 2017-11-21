تعرف علي تفاصيل ارتفاع أسعار منتجات الدخان و السجائر الاسبوع المقبل

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نشرت العديد من المواقع الإخبارية تصريح بعض المصادر بمجلس النواب المصري عن موافقة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس و التي يترأسها النائب حسين عيسى علي مشروع تعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 الصادر 2016 والمقدم من قبل الدولة بهدف زيادة الضريبة علي منتجات الدخان مثل السجائر والمعسل.

وقد أوضحت اللجنة بصورة رسمية أنها وافقت علي أن إضافة الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر زيادة ضريبة الجدول علي عدد من منتجات التبغ مثل المعسل والدخان الشعر سواء المخلوط أو غير المخلوط المستوردة من الخارج والمضغة بزيادة 25% لتصبح 175% وبذلك تكون الضريبة علي كل 20 سيجارة والمنتجات الأخرى بنفس النسب، لتصبح بواقع 50% من سعر البيع النهائي للمستهلك.

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واليكم أسعار السجائر ومنتجات التبغ المختلفة بعد القرار الجديد حيث أضفت 3,5 جنيه علي علبة السجائر التي لا يزيد سعرها عن 18 جنيه، وأضيفت 5.5 جنيه علي العلبة التي يزيد سعر بيعها عن 18 وحتى 30 جنيه، وزادت 6.5 جنيه علي العبوة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 30 جنيه بينما ارتفعت ضريبة الجدول علي السجائر ب 75 قرش علي الشريحة الأولى و 125 قرش علي الشريحتين الثانية والثالثة بقائمة أسعار منتجات التبغ، في حين قد تغيرت أسعار أنواع السجائر بالشريحة الثانية بالقائمة من 23 إلى 30 جنيها بينما تشمل الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.

وفي نفس السياق صرح وزير المالية عمرو الجارحي أن تفعيل قرار زيادة الضريبة المضافة علي أسعار منتجات التبغ التي وافق عليها اليوم مجلس النواب في مطلع شهر ديسمبر المقبل بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها ونشرها في جريدة الوقائع المصرية موضحا بأن الحكومة سوف تحصد إيرادات سنوية بعد تفعيل هذه الضريبة تتراوح ب 8.5 مليار جنيه.

وصرح النائب محمد السيد الحسنى بأنه موافق علي مشروع القانون بتعديل قانون القيمة المضافة والتي تشمل تغير أسعار السجائر والمعسل موضحا بأنها إحدى الهجمات المرتدة من الحكومة وأنه موافق عليها ، وان حصيلة إيرادات الدولة بعد تطبيقها سوف تراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه وأن هذه المبالغ سوف تكون في ميزانية الدولة لعلاج المواطنين.

وأضاف الحسنى علي الرغم من أن الحكومة في الفترة الأخيرة أصبحت تخاف علي صحة مواطنيها لكن يجب أن تتخذ خطوة فعالة في توضيح ذلك علي أمور مختلفة.

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