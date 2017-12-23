“خبير اقتصادي” يشيد بقرار كتابة سعر المستهلك لضبط أسعار السلع بالأسواق

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تابع موقع مصر 365 إعلان الخبير الاقتصادي “خالد الشافعي” والذي أشاد بقرار الحكومة المصرية التي تمثلها “وزارة التموين والتجارة الداخلية” بكتابة سعر المستهلك على جميع السلع والمنتجات داخل الأسواق المصرية التجارية، وأكد إن هذه الخطوة تأتي في المسار الصحيح، ومحاولة من الوزارة لضبط أسعار جميع السلع والمنتجات داخل الأسواق التجارية.

وأضاف “خالد الشافعي” أن جميع دول العالم تلزم الشركات وكذلك المصانع بكتابة سعر المستهلك على المنتجات حيث أن هذا الإجراء يعد نوع من أنواع الشفافية والمصارحة للمستهلك، وطالب الخبير الاقتصادي وزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك جهاز حماية المستهلك من اتخاذ خطوات فعلية في هذا الشأن حيث أن هناك بعض من المصانع والشركات رفضت قرار كتابة سعر المستهلك على المنتجات.

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وأشار خالد الشافعي أن الفترة السابقة قد شهدت حالة من عدم نجاح “وزارة التموين والتجارة الداخلية” وكذلك جهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أداء الدور المنوط بهم في ملف كتابة سعر المستهلك فهذا ما نتج عنه تذبذب في أسعار عدد كبير من الخدمات وكذلك المنتجات في محافظات جمهورية مصر العربية، حيث في ظل غياب الأجهزة الرقابية وكذلك عدم تداخلها في الرقابة على الأسواق والأسعار ظهر أكثر من سعر للمنتج الواحد في الأسواق التجارية.

وشدد “خالد الشافعي” أن نجاح “وزارة التموين والتجارة الداخلية” في إلزام جميع المصانع وكذلك الشركات على كتابة سعر المستهلك على المنتجات والسلع يحتاج إلى حملة كبيرة بالإضافة إلى تضافر جهودها مع جهود مؤسسات الدولة المصرية المتمثلة في الأجهزة الرقابية وكذلك الوزارات إلى جانب جهود المؤسسات المجتمعية ليتم التأكد على مدى الالتزام بكتابة سعر المستهلك على المنتجات ووجود مراقبة فعلية للأسعار في الأسواق التجارية بالإضافة إلى إدراج العديد من الحملات التفتيشية على الشركات والمصانع للتأكد من كتابة سعر المستهلك على المنتجات.

وأشار “خالد الشافعي” على توقعه أن يكون الربع الأول من العام الجديد 2018 بداية لتراجع أسعار المنتجات والسلع داخل الأسواق التجارية وعدم تحرك الأسعار إلى مستوى أعلى من الواقع الحالي، وعلل أن عام 2018 يعتبر بداية الوصول إلى العلاج المناسب والحقيقي بخصوص تحسن “الميزان التجاري” وتحسين “ميزان المدفوعات”.

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