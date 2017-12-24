“هيونداي” تعتزم إدراج القيادة الذاتية بمستواها الثاني في سياراتها خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان مسؤول بشركة هيونداي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط أن القيادة الذاتية بدون سائق من أبرز طرز السيارات التي سوف تكون سائدة مع التحرك المتزايد تجاه أنظمة “الحركة الكهربائية” ستكون من أبرز التوجهات التي يسعى إليها المشترين في صالات بيع السيارات خلال العام الجديد 2018.

وأعلن رئيس عمليات شركة هيونداي “مايك سونغ” أن تقنيات “القيادة الذاتية” تشكل مجموعة من المميزات في سيارات شركة هيونداي الجديدة، والتي تم إضافتها كمعيار قياسي في العديد من الحالات في أحدث طرز السيارات والتي تستخدم التقنيات المساعدة إلى قائد السيارة بدلاً من توليه المسؤولية الكاملة، وذلك مثل “الكبح التلقائي في حالات الطوارئ” بالإضافة إلى نظام مساعدة قائد السيارة على الالتزام بالمسار، وكذلك نظام تثبيت السرعة النشط.

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وأعلن “مايك سونغ” أن “تقنيات القيادة الذاتية” سوف تشهد تغييرات كبيرة جداَّ خلال العام الجديدة وأعلن قائلاً “إن ما نراه اليوم يدعى المستوى الأولى من القيادة الذاتية، وفيه يتشارك كل من السائق والسيارة في عملية التحكم بالقيادة، فمثلا تستخدم السيارة نظام تثبيت السرعة النشط للتحكيم في عمليات الكبح والتسارع بصورة تلقائية، بينما يهتم السابق بعملية التوجيه، وهذا ما يسمى القيادة الذاتية باستخدام اليدين”.

وأشار “مايك سونغ” أن العام الجديد 2018 سوف يشهد تحول من المستوى الأول في تقنيات القيادة الذاتية إلى المستوى الثاني، حيث أشار أن القيادة الذاتية ستكون دون استخدام اليدين، وفيها تقوم الأنظمة الآلية بالدور الكامل في التحكم بالسيارة، في الثلاث مهام التسارع، والتوجيه, الكبح، وأكد أن سائقي هذه الفئة من السيارات سوف يظلون بحاجة إلى الانتباه في كل الأوقات، حيث يجب أن يكونوا على أتم استعداد لتولي القيادة في حالات الضرورة، على أن تكون السيارة خلال القيادة الذاتية ستكون قادرة على تولي السيطرة على السيارة في معظم الأحيان دون حاجة إلى تدخل سائق السيارة.

وسوف تقوم “شركة هيونداي” بالعمل على إدراج المستوى الثاني من “القيادة الذاتية” خلال العام الجديد 2018 بنظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة HDA2 والتحكم في سرعة السيارة في ظروف القيادة على “الطرق السريعة” وكذلك تتولى القيادة في تقاطعات الطرق، دون مفترقات الطرق.

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