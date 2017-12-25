بالفيديو “المتحدث باسم التموين” يوضح آليات كتابة سعر المستهلك على السلع

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية “ممدوح رمضان” خلال مداخلة هاتفيه من خلال برنامج “8 الصبح” والذي يتم إذاعته عبر قناة “دي أم سي الفضائية” صباح اليوم بخصوص كتابة سعر المستهلك على السلع والمنتجات الغذائية.

وأعلن “ممدوح رمضان” أن مسؤولية كتابة سعر المستهلك تعد مسؤولة على التاجر والمنتج كليهما سواء المنتج تم كتابة السعر عليه من قبل التاجر فهذا يعد أمر جيد، والتاجر مطلوب منه أن يسلم من المنتج فاتورة ضريبية مدون بها سعر الجملة، ومدون بها سعر المستهلك، ثم بعد ذلك يأتي دور الحلقات الوسيطة التي تحصل على السعر من خلال الفاتورة من الموردين.

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وأكد “ممدوح رمضان” أن المنتجين ملزمين بطباعة السعر، أو لصق السعر، أو كتابة السعر على رف البيع على أن يتم عرض السعر بأي وسيلة من الوسائل التي تضمنها القرار الوزاري الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي”، وأكد أن الأهم أن السعر يكون أمام المستهلك وفي متناول يديه حتى يستطيع أن يحدد قرار الشراء وهو على بينة.

وأعلن “ممدوح رمضان” أن نسب ضئيلة جداَّ من السوبر ماركت وكذلك الهايبر ماركت التي تعلن عن أسعار الشراء للمستهلك، وأشار أن نسبة المحلات التجارية التي تعلن عن سعر المستهلك لا تزيد عن نسبة 10% من حجم المحلات التجارية القائمة على عملية بيع المنتجات والسلع للمستهلكين في السوق المصرية.

وأعلن “ممدوح رمضان” إن قرار كتابة سعر المستهلك سوف يتم تطبيقه على جميع التجار والمحلات التجارية حتى البقالات الصغيرة وجميع الأنشطة التجارية في بقاع الجمهورية دون تمييز الأمر سيكون فيه تنظيم، وأعلن أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لأول مرة تلزم أن المنتج يقوم بإعطاء فاتورة ضريبية إلى التاجر، بالإضافة إلى قيام التجار بإعطاء فاتورة ضريبية للمستهلك.

وأشار “ممدوح رمضان” أنه في حال عدم وجود فواتير ضريبية من المنتج إلى التاجر تعلن أن هذه البضائع مجهولة المصدر ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية عليها، وهذه الإجراءات تتمثل في تحرير المخالفة ليتم إحالتها إلى جهات التحقيق القضائية المسؤولة وهناك العديد من العقوبات الكثير في قوانين التجارة الداخلية.

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