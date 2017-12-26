“السودان” تعلن تعويم الجنيه السوداني بداية من يناير القادم 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير المالية السوداني “محمد عثمان الركابي” اليوم حيث اعلن إن الجنيه السوداني انخفض سعره في سوق الصرف ليسجل 18 جنيه مقابل الدولار الأمريكي بداية من شهر يناير من العام الجديد 2018، بدلاً من تسجيل الدولار في الوقت الراهن 6,7 مقابل الجنيه السوداني.

وأعلن “صندوق النقد الدولي” أنه حث دولة السودان خلال شهر ديسمبر الجاري إلى ضرورة تعويم الجنيه السوداني للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات إلى السودان، وأعلنت الحكومة السودانية أنه استبعدت قيامها بتبني سعر صرف تحدده القوى المالية في سوق الصرف السوداني، وبناء عليه فقد قررت الدولة تعويم الجنيه السوداني.

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وأعلن محمد عثمان الركابي أن خفض سعر الجنيه السوداني سوف يشمل سعر الصرف الجمركي، واشار أن قرار تعويم الجنيه السوداني سيبدأ تنفيذه خلال ميزانية العام المالي الجديد 2018/ 2019، والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم من العام الجديد.

وأعلن المتعاملون في سوق الصرف السوداني أن سعر الجنيه السوداني في السوق السوداء قد ارتفع إلى سبعة وعشرين جنيه سوداني مقابل الدولار الأمريكي من خمسة وعشرين جنيه سوداني، وجاء هذه الزيادة بعد الإعلان عن قرار الحكومة السوداني بخفض قيمة الجنيه السوداني.

وأعلن “محمد عثمان ركابي” أن ميزانية السودان خلال العام الجديد 2018، سوف تعتمد على سعر الصرف ليسجل حوالي ثمانية عشر جنيه سوداني مقابل الدولار الأمريكي، وتوقع وزير المالية السوداني أن يكون نتائج هذه السياسة الاقتصادية لها نتائج إيجابية على أداء الاقتصاد السوداني في المستقبل العاجل.

وشهد سعر صرف الجنيه السوداني هبوط شديد أمام الدولار الأمريكي بعد أن قام الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان والتي تم فرضها منذ عشرين، مما أدى إلى تشجيع عدد كبير من التجار على زيادة الواردات إلى دولة السودان، وأدى ذلك على فرض ضغوط على الموارد الضعيفة من العملة الأجنبية، وتضطر العديد من الشركات السودانية من أجل توفير احتياجاتها من العملة الصعبة إلى اللجوء إلى السوق السوداء الموازية، وفرضت الدولة السودانية قيود صارمة علي جميع الواردات من السلع الترفيهية ليتم توجيه السيولة إلى القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادية بالدولة.

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