“المركزي البريطاني” يعلن موافقة على إطلاق عملة رقمية إلكترونية مشفرة

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي البريطاني عن موافقته على إصدار عملة رقمية إلكترونية مشفرة على طراز عملة “البيتكوين” في بداية العام الجديد 2018، بحسب ما تم الإعلان عنه في الصحيفة البريطانية “تلجراف” والتي أكد على أن البنك المركزي البريطاني قد كلف وحدة بحثية منذ عام 2015 أن تبحث إمكانية العمل على طرح عملية رقمية إلكترونية تكون مرتبطة بالجنيه الإسترليني.

يتوقع أنه في حال قيام البنك المركزي البريطاني بإطلاق عملة رقمية إلكترونية سيؤدي إطلاق العملة إلى أحداث ثورة في المعاملات البنكية، حيث أن هناك العديد من المؤسسات المالية الكبرى تطلق العديد من التحذيرات بالتعامل بالعملات الرقمية الإلكترونية وخصوصاً عملة البيتكوين.

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وفي حال اطلاق العملة الرقمية الإلكترونية من قبل البنك المركزي البريطاني سيتم تحويل العملة الإلكترونية إلى التعاملات العديدة لمواطني الدولة البريطانية لتحل محل التعاملات المالية والمعاملات البنكية بالإضافة إلى حجز التذاكر إلى غير ذلك من المعاملات المالية والتجارية، حيث ستعمل العملة الإلكترونية محل عمليات الدفع النقدي في بريطانيا.

وقام “بنك أو إنجلاند” بإجراء العديد من الاختبارات على العملات الرقمية الإلكترونية المختلفة ومنها عملة البيتكوين من أجل معرفة مدى نجاح إجراء المعاملات المالية وإنجاز الصفقات الطريقة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة عملة البيتكوين بشكل كبير خلال العام الحالي 2017، حيث أن قيمة البيتكوين في بداية يناير من العام الجاري 2017 لم تتجاوز التسعمائة وعشرين دولار أمريكي، ولكن سجلت في تعاملاتها على منصات التداول الرقمية في منتصف شهر ديسمبر الجاري ما يقارب من ستة عشر ألف دولار أمريكي، غير أن عملة البيتكوين توصف بأنها ذات أداء متقلب فقد هبط سريعاً بعد هذا.

وأعلن محافظ البنك المركزي البريطاني “مارك كارني” أنه قد عقد لقاء خلال الفترة الأخيرة مع عدد من رؤساء البنوك المركزي ليقوم بمناقشة إطلاق عملات رقمية الإلكترونية التي تعد نقلة كبيرة في مجال التعاملات المالية والتعاملات البنكية مستنداً على ما تم تحقيقه من خلال العملات الرقمية الإلكترونية المتواجدة في الوقت الحالي على منصات التداول الإلكترونية، وتأتي على قائمتها عملة البيتكوين التي نجحت في تحقيق مكاسب كبيرة خلال عام 2017.

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